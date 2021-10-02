نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على لعبة فورت نايت الشهيرة على جهازك في خطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغل لعبة فورت نايت إهتماماً كبيرة من قبل الأشخاص خاصةً محبين الألعاب لذلك فإن هدف الأشخاص هو كيفية تحميل اللعبة على أجهزة الموبايل والأجهزة المختلفة وظهر ذلك واضحاً من خلال تكرار عمليات البحث المنتشرة حول جوجل وم، تتميز اللعبة بأنها سهلة من حيث إنجاز المهام وشراء ما يلزم اللاعب داخل اللعبة كما تعتبر اللعبة مجانية مئة بالمئة حيث يمكن لأيّ شخص تحميلها مباشرة لعبها بسهولة دون أيّ رسوم في البداية أو أيّ إشتراك مما يجعل الإقبال عليها في زيادة مستمرة فقط تحتاج اللعبة إلى وجود إنترنت سريع التحميل حتى لا يخسر اللاعب.

تشغيل لعبة فورت نايت 2021

تعتبر من الألعاب الجماعية التي ظهرت مؤخراً ويتم اللعب مع الأصدقاء المشتركين بها أو الأصدقاء عبر الأنترنت وقد تختلف طريقة تحميل اللعبة من نوع جهاز لآخر لذلك نقوم بتوضيح كافة ما يبحث عنه اللاعب من خلال هذا المقال بسهولة.

للحصول على اللعبة على أجهزة اللاب توب والكمبيوتر يجب زيارة أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة من أمثلتها موقع Epic Games والبحث عن لعبة فورت نايت من بين ملايين الألعاب الموجودة على الموقع والدخول على ملف التثبيت الخاص باللعبة وتحميلها بسهولة، عند تحميل ملف فورت نايت على الجهاز الخاص بك ولم تتمكن من فتح الملف وتثبيته تأكد من مساحة التخزين المناسبة بحيث لا تقل عن 16 جيجا بايت على الأقل لضمان فتح اللعبة ولا تعتبر هذه المساحة كبيرة بالنسبة للألعاب الجماعية الأخرى، لتتمكن من فتح اللعبة يجب التسجيل بحساب خاص بك أولاً على موقع Epic Games حيث تعتبر اللعبة أحد الألعاب الخاصة بالموقع.

خطوات تسجيل حساب موقع Epic Games

أولاً: إختيار أيقونة تسجيل حساب جديد.

ثانياً: إنشاء بريد إلكتروني خاص بك وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور مرة أخرى.

ثالثاً: إدخال الاختبار البدائي في بداية التسجيل للتأكيد من آدمية الأستخدام وأنك لست روبوت، بعد إنشاء الحساب يمكنك التمتع بلعب فورت نايت بسهولة مع أصدقائك.

للحصول على لعبة فورت نايت على أجهزة الموبايل الأندرويد تعتبر تلك العملية أسهل عمليات التحميل حيث يمكن لأيّ شخص تحميلها بسهولة من خلال متجر جوجل بلاي عن طريق البحث عن اللعبة والضغط على أيقونة التثبيت، إذا واجهت أحد المشكلات أثناء التحميل هذا يُعني أن اللعبة غير ملائمة لإصدار الأندرويد الخاص بك خاصةً إذا كان الأندرويد غير حديث.