نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 60% في اكسترا اليوم على الأجهزة المنزلية والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات 60% في اكسترا اليوم على الأجهزة المنزلية والجوالات، تعتبر شركة اكسترا من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي توفر إلى كافة عملائها الكثير من العروض والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50%، فتخصصت شركة اكسترا في بيع كافة الإلكترونيات من خلال التجزئة بالإضافة لبيعها لكافة الأجهزة المنزلية ومن خلال مقالنا التالي سوف نقدم إليكم كافة عروض اكسترا الأسبوعية على جميع المنتجات.

تعتبر اكسترا واحدة من أكبر المتاجر التي تخصصت في بيع المنتجات الإلكترونية فيوجد لاكسترا أكثر من 42 فرع في المملكة العربية السعودية بالإضافة لفرعين في كلاً من عمان والبحرين، فتعددت المنتجات التي يتوفر العرض عليها التي من أهمها كلاً من غسالة الصحون من النوع بيكو وهي مكونة من خمسة برامج ولونها هو اللون الأبيض.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية

يشمل العرض على غسالة الصحون بالبخار إل جي فهذه الغسالة مكونة من عشرة برامج، يحتوي العرض على الميت بوك من النوع هواوي دي 15 وكور 13 بمساحة 256 جيجا بايت باللون الرمادي، يشمل العرض على آبل ماك برو ثلاثة عشر بوصة مكون من 16 جيجا بايت.

خصومات وعروض اكسترا اليوم

يشمل العرض على الكثير من الأجهزة الكهربائية ومنها مكنسة كهربائية من النوع كندي فهذه الغسالة مناسبة لكافة الأسطح متوفر باللون الأخضر أو اللون الأسود، يشمل العرض على مكنسة كهربائية من النوع فيليبس 2100 واط، يشمل العرض على ماكينة صنع الإسبريسو من النوع كلاس برو، يحتوي العرض على ماكينة تحضير القهوة من النون نيسبريسون يشمل العرض على مبرد المياه من النوع كلاس برو، يحتوي العرض على مبرد المياه من النوع ماجيك، يشمل العرض على المقلاية بدون زيت من النوع فيليبس.

تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية

إذا كنتم في حاجة لشراء أفضل المنتجات الصحية وتبحثون عن متجر للتواصل معه فلن تجدوا أفضل من اكسترا، فتعمل اكسترا على مدار اليوم لكي تقدم إلى عملائها أفضل ما لديها من منتجات، فيوجد لاكسترا أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار اليوم ليقدموا أفضل ما يحتوا عليه من منتجات مع العلم أن الشركة توفر إليكم منتجات من أفخم الماركات.

عروض اكسترا على الجوالات

يقدم اكسترا عروض وخصومات كبيرة على الجوالات ومنها جوال سامسونج جالكسي إيه 12، متوافر باللون الأبيض 5 جي، 128 جيجا بايت، وجوال آبل آيفون 12، ومتوافر باللون الأحمر 5 جي، 64 جيجا بايت، جوال آوبو آيه 54، ومتوافر باللون أسود 128 جيجا بايت.