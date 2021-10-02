نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون جبار في منزلك سيقضي تمامًا على الدهون والحروق المتراكمة على الطاسات والاواني خلال دقائق ستصبح لامعه كالجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع الأواني التي تتواجد داخل المطبخ تتعرض وبصفة دائما الى الدهون التي تتراكم بداخلها أو الحروق التي تؤثر عليها بشكل خارجي أو داخلي وهذا يؤدي الى استخدامه وقت قليل جدا لكي لا تتلف، فاصبح تغيير الاواني المحروقة هو امر نزعج جدا، ويؤثر بشكل كبير جدا على جميع الأمهات خوفا من أن يقوم بدفع مبالغ مالية في استخدام منتجات جديدة أو الاستعانة بشراء بعض الاواني بدلا من المحروقة لأنه يسبب لهم ضرر نفسي ومالي بشكل كبير ولكن وجدنا الحل اليوم من استخدامها لبعض المواد المنتجات الطبيعية التي تتوفر دائما داخل منزلنا بدلا من الاستعانة بالمواد الكيميائية التي تؤثر على الأواني وتؤثر على يدينا أثناء استخدامها

خلطة البيكينج صودا لتنظيف الاوأني والطاسات المحروقة

يعد البكينج صودا من أقوى الاشياء التي تقضي على الأوساخ والدهون، وهذه الطريقة من افضل الطرق التى تقضى تماما على جميع البقع أو جميع الدهون التي تتراكم في الأواني و تساعد على تنظيفها بشكل جيد ولكن دائما نجد أن جميع الامهات تقوم باستخدامه لأنه طبيعي ولا يؤثر بشكل سلبي على الاوأني والطاسات، وطريقة استخدامه هي:

كما يمكننا أن نقوم بتحضير الوعاء المحروق أو التي يوجد بها دهون ثم نضيف كمية من الماء المغلى.

ثم نقوم بإضافة البيكنج صودا ونتركهم لمدة ساعة على الأقل.

سوف يتم تنظيفها بشكل مباشر و بعد ذلك نقوم بغسل الإناء.

نبدا بمسح فقط باستخدام الفوطة او اسفنجه وسوف تنتهى تماما أى بقع أو حروق التي تتواجد فيه وهذه الطريقة أسهل الطرق وأرخصها.

التنظيف بإستخدام منقوغ الليمون والخل

تستطيع التنظيف والمسح بمنقوع الليمون والخل للتخلص من الدهون التي تتراكم فيها تعد أمر هام جدا يفضل ايضا ان نقوم باستخدام أدوات الفرك، من الليفة السلك عندما يتم وجود حروق في الأواني ولكن مع اضافة كمية بسيطة، من ملح الليمون فهو يساعد على التنظيف بشكل جيد من يعتني جميع الأدوات التي نقوم باستخدامها ونحصل ايضا على لمعان الهائل من استخدام ملح الليمون مع أداة الفرك، وسوف تختفي تماما البقع الدهنية أو الحروق التي تؤثر على صحتنا، كل ما عليكي هو إضافة اضافة عصير الليمون والخل الأبيض على ادوات الغسيل اثناء التنظيف.

ومن خلال هذه الطرق نكون قد قدمنا لكم أقوى الخلطات لتنظيف الاوأني المحروقة والطاسات.