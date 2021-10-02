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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية اليوم علي التلفزيونات واللابتوب 1443خصم 25% وأكثر في المقال التالي
عروض جرير السعودية ، يكون مكتبة جرير مستمرًا في عمل أحسن العروض بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية إلى نهاية الشهر الجاري، وتعتبر مجموعة جرير في المملكة من أحسن الوجهات إليها المواطنين السعوديين من أجل شراء الأجهزة الإلكترونية الجديدة، بحيث يتواجد تشكيلات كبيرة بالسعودية على كافة الإلكترونيات والأجهزة الحديثة ولذلك تقدم مكتبة جرير أقوي عروض السعودية اليوم من حيث عروض جرير علي الجوالات و عروض جرير علي الأجهزة الإلكترونية و خصومات جرير علي الأدوات المدرسية .
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير أو التي تكون معروفة باسم “شركة جرير”، فهي تعتبر من ضمن الشركات التي تأسست في عام 1974 على أنها تعد من إحدى المكاتب التي تكون ذات الحجم الصغير في الثمانينات، وكذلك فهي أيضًا تعد من الشركات المتخصصة في بيع منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية والمستلزمات، وكذلك كافة المستحضرات التي تخص بالمكتبة، وأيضًا الكتب مع الكثير من المنتجات الثانية في أماكن متفرقة في الشرق الأوسط وتشتهر بأقوي خصومات جرير للسعودية.
عروض جرير المملكة العربية السعودية
- خصومات و عروض جرير السعودية للجوالات اليومسعر لاب توب من النوع اتش بي حجم 15.6 بوصة 4 جيجا بايت رام يكون 2149 بدلًا من 2399 ريال سعودي.
- لاب توب من النوع مايكروسوفت سيرفس سعة 128 جيجابايت 8 جي رام سعرها يكون 2799 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- سعر لاب توب من النوع هواوي سعة 256 جيجا بايت 8 جيجا رام تكون 2999 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- ابل ايباد برو 11 (2020) سعة 512 جيجا بايت بسعر 4899 بدلًا من 5549 ريال سعودي.
- هواوي مات باد T10s سعة 32 جيجا بايت 2 جي رام سعرها يكون 699 بدلًا من 749 ريال سعودي.
- سعر طابعة من النوع ايكو تانك L3160 سعرها يكون 849 بدلًا من 1049 ريال سعودي.
- هواوي فري بودز سعرها يكون 629 ريال سعودي.
- سعر ساعة من النوع هواوي واتش جت 2 برو 46 تكون 999 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- ساعة من النوع هواوي واتش فيت تكون بسعر 369 بدلًا من 399 ريال سعودي.
- سعر شاشة العرض الكمبيوتر من النوع ديل حجم 21.5 بوصة بدقة 1080 ال اي دي تكون 399 بدلًا من 469 ريال سعودي.
- شاشة العرض الكمبيوتر من النوع هواوي ماتفيو 28.2 4 الترا اتش دي تكون بسعر 3499 ريال سعودي.
- سعر شاشة العرض الكمبيوتر من النوع هواوي حجم 23.8 بوصة بدقة 1080 ال سي دي يكون 749 ريال سعودي.
- شاشة العرض من النوع سامسونج سمارت M7 حجم 32 بوصة ال اي دي تكون بسعر 1699 ريال سعودي.
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