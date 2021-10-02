شوف خصومات اكسترا اليومية أقوى الخصومات علي جميع المنتجات

خصومات اكسترا اليومية، تكون شركة اكسترا التي تتواجد في المملكة العربية السعودية تسمتر في أن تقوم بعمل أقوى وأكبر الخصومات والعروض الرائعة للغاية، كما أنها تحرص جدًا على تقديم هذا، حيث تعد هذه الشركة من ضمن الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية وهي متخصصة في بيع الإلكترونيات من خلال التجزئة، وكذلك الأجهزة المنزلية، كما يتم تواجد نحو أثنان وأربعون فرعًا في المملكة العربية السعودية، وعدد أثنان آخرين في البحرين وعمان.

عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل إلي 40% علي الأجهزة الكهربائية

خصومات اكسترا اليومية

تعد شركة اكسترا من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت أن تدخل إلى الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، وذلك في شهر ديسمبر عام 2018، كما أن تلك الشركة تختص في العديد من الأشياء ومن ضمنها، مستحضرات الوقاية الشخصية وكذلك الإلكترونيات الاستهلاكية، على سبيل المثال، الكاميرات وهواتف الجوال والعديد من الأشياء الثانية، حيث أن معارض الشركة وصلت إلى حوالي سبعة وأربعون معرض في المملكة العربية السعودية، واثنان وخمسون معرض في مناطق متفرقة بالخليج العربي.

عروض اكسترا السعودية

عروض اكسترا اليوم سعر هاتف لينوفو A6 Note بسعة 32 جيجا بايت يكون 399 بدلًا من 499 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الأسبوعية هاتف من النوع نوكيا 3.2 سعة 64 جيجا بايت يكون سعره 499 بدلًا من 595 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية هاتف نوعه موتوريلا وان يكون بسعر 799 بدلًا من 999 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم تليفزيون من النوع ال جي حجم 55 بوصة عالي الدقة يكون بسعر 3899 بدلًا من 5600 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الشهرية

عروض اكسترا الشهرية شاشة تليفزيون نوعها تي سي ال حجم 70 بوصة عالي الدقة يكون بسعر 3899 بدلًا من 4369 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية مجفف الملابس من النوع جنرال الكترك حجم 7 كيلو يدعم أربعة برامج مع أربعة مستويات باللون الأبيض سعرها يكون 3699 بدلًا من 4699 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية بوتجاز من النوع فريجو موقد الغاز 90 * 60 سم مع خمسة عيون كامل الأمان من ستانلس ستيل يكون سعره 1499 بدلًا من 1999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليومية