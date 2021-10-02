شوف عروض العثيم الأسبوعية على جميع المنتجات تصل ل 65% لفترة محدودة ألحق العرض

عروض العثيم في السعودية، شركة العثيم في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات المعروفة في مجال بيع المنتجات الغذائية والسلع بشكل عام، حيث تعتبر هذه الشركة من أقدم الشركات التي تم تأسيسها في المملكة لذلك يثق بها الكثير من العملاء الذين يعتمدون على أسواق العثيم في شراء كل احتياجاتهم الأساسية من المنتجات الغذائية والإلكترونيات.

عروض العثيم في السعودية

تعتبر عروض العثيم من أشهر العروض التي يتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية، هذه العروض التي تضم مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية والسلع وعدد من الإلكترونيات والهواتف المحمولة المختلفة التي يحتاج إليها العملاء بشكل دائم، وينتظر الكثير من العملاء هذه العروض للاستفادة منها والحصول على كل احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

تمتلك شركة العثيم الآن موقع إلكتروني يمكن من خلاله الاطلاع على كل المنتجات والسلع المتاحة في الفروع ومعرفة العروض الجديدة التي يتم الإعلان عنها من قبل الشركة، كما أنه من خلال هذا الموقع يتم طلب المنتجات وتوصيلها إلى المنزل بسهولة وبشكل أسرع.

عروض العثيم الأسبوعية

خصومات العثيم علبة ورق مطبخ شير ماكسي رول 350 لتر 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم كيس صدور دجاج لاتينا طرية 1 كجم 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم علبة عدس أحمر هالي 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

علبة زيت الزيتون هالي 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

تحفيضات العثيم