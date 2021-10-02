شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى الخصومات والتخفيضات تصل ل 66% تسوق بسرعة الآن

عروض بنده الأسبوعية ، هايبر بنده مستمرًا في أن يقوم بعمل الخصومات والعروض الكبيرة والقوية جدًا اليوم الموافق السادس والعشرون من شهر سبتمبر سنة 2021 إلى جميع زبائن بنده، حيث أن العديد من المواطنين يترقبون هذه العروض المتوفر في الهايبر، كما أنها تشمل نسبة كبيرة من الخصومات والعروض على جميع السلع الغذائية وكذلك المنتجات.

عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 60% أقوي عروض السعودية اليوم

عروض بنده السعودية

يحرص خصومات بنده على تقديم أقوى وأكبر العروض المتميزة للغاية وكذلك العروض، فيمكن توافر تلك العروض سواء كل يوم أو كل أسبوع ، كما أن كل سنة نحو مائة وعشرون زبون يأتون إلى متاجر بنده، حيث أنه يتم تواجد حوالي أربعة مراكز متخصصة في التوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ويتواجد كذلك نحو 600 شاحنة لكي يقوموا بتوصيل سبعون ألف تقريبًا منتج غذائي وغير غذائي إلى المتجر.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على خل الأسود من النوع رنا بمقدار 180 مل يكون بسعر 3.25 ريال سعودي.

خصومات بنده الفول المدمس مع مزيج لونه بمقدار 450 جرام يكون سعره 5.50 ريال سعودي.

تنزيلات بنده 532 مل لكاتشب الطماطم من النوع كنور سعره 14.95 ريال سعودي.

30 أو 35 جرام من خلطة كنور يكون 6.95 ريال سعودي.

450 جرام للفول المدمس من النوع قودي يكون سعره 3.75 ريال سعودي.

الذرة الحلوة الذهبية كاملة الحبة من النوع بنده سعرها يكون 3.50 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية