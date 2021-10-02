نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم على الأجهزة المنزلية والكهربائية والهواتف المحمولة في المقال التالي

أسواق عبد الله العثيم السعودي تسعي دئما في تقديم كل ما هو جديد في جميع الأقسام وبكل الفروع تقدم لكل ربة منزل أو جميع الفتيات المقبلين على الزواج مجموعه مختارة ومتنوعة من الأدوات المنزلية والكهربائية وبعض السيدات تسعي لتغير أدوات المطبخ وأجهزة كهربائية ويوجد أيضا مجموعة متنوعة من أجهزة المحمول الذكية وشاشات تلفزيونية سمارت بماركات مختلفة ولعشاق السفر والرحلات متوفر أيضاُ شنطة سفر بأحجام مختلفة ولاب توب. عروض أسواق العثيم على الأجهزة المنزلية وتستمرمهرجان عروض أسواق عبد الله العثيم بجميع الفروع متوفر عروض اللاب توب في الفروع التالية الشفاء، الربوة، السويدي، خريص، عروض الجولات متوفرة المروج، البديعة، بريدة، الربوة طريق الملك، السويدي، الأحساء، خريص، مكة، الدمام، الهفوف تسري جميع العروض من يوم الآربعاء 29 سبتمبر 2021 حتى تاريخ 5 أكتوبر 2021 أو حتي نفاذ الكمية بجميع الفروع. عروض أسواق عبد الله العثيم على أدوات المطبخ أشتري طقم قدور سويت هوم غير لاصق 10 قطع ب 149 ريال سعودي.

احصلي على طقم قدور ماكو 9 حبات للطقم الواحد ب 225 ريال سعودي.

قدر هوم بغطاء للحبة ب 54 ريال سعودي.

قدر هوم بغطاء للحبة ب 59 ريال سعودي.

قدر هوم بغطاء للحبة ب 64 ريال سعودي.

قدر هوم بغطاء للحبة ب 69 ريال سعودي.

أشتري طقم قدر بلاكستون 11 قطعة للطقم ب 112 ريال سعودي.

متوفر قطع مختلفة من قدر ضغط برست بأسعار مختلفة ب 96 ريال سعودي.

قدر ضغط برست ب 85 ريال سعودي.

قدر ضغط برست ب 95 ريال سعودي.

متوفر طقمين عشاء بسعرين مختلفين ب 49.95 ريال سعودي.

طقم عشاء للحبة ب 54.95 ريال سعودي.

طقم عشاء ديفا أوبل 44 قطعة ب 99 ريال سعود.

قدر ضغط السيف جرانيت للطقم ب 125 ريال سعودي.

طقم ترمس ديفا 2×1 لتر ب 69 ريال سعودي.

حافظه طعام اميز 3 حبة ب 39.95 ريال سعودي.

متوفر طقمين بيضاوي ومستطيل 3 قطع للحبه الواحدة ب 34.95 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف بأسعار مختلفة ب 99 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف ب 109 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف ب 125 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف ب 135 ريال سعودي.

منشفة حمام كاسا بونيتا 140×70 سم للحبة ب 24 ريال سعودي.

قفازات يودوا وسط / كبير100 حبة ب 9.95 ريال سعودي.

طقم قدور كاسا بونيتا 10 حبة ب 185 ريال سعودي.

ترموس كيتشنجر 1.5 لتر ب 37.95 ريال سعودي للحبة.

ترموس كيتشنجر 1.5 لتر ب 39.95 ريال سعودي للحبة. قدر ضغط أموجي كهربائي 6 لتر ب 189 ريال سعودي.

غلاية مياة كولين زجاج 1.7 لتر للحبه ب 59 ريال سعودي.

قطاعة خضار اي تي سي للحبة ب 69 ريال سعودي.

مفرمة ملوخية هومرللحبة ب 89 ريال سعودي.

خلاط كينود مع مطحنه عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم على الأجهزة المنزلية والكهربائية والهواتف المحمولة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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