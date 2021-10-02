فوائد التوت الأبيض الصحية

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محمد سياف - ابو ظبي - يعد التوت الأبيض فاكهة لذيذة ويوجد بها العديد من القيم الغذائية المختلفة، تعرف في هذا المقال على أهم فوائد التوت الأبيض للصحة والجسم.

يأتي التوت بألوان مختلفة، بما في ذلك الأحمر والأسود والأبيض، ويمكن أن يؤكل بعدة طرق، مثل الطازج أو المجفف.

يحتوي التوت الأبيض على العديد من المركبات النشطة والفلافونويد، والتي توفر العديد من الفوائد الصحية بعد الابتلاع.

فوائد التوت الأبيض

يتم إستخدام التوت الأبيض في الطب البديل، فهو يتم إستخدامه كملين ومطهر بالإضافة إلى قدرته على تقليل مستويات الكوليسترول الضارة.

فيما يلي أهم فوائد التوت الابيض:

1- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تناول التوت بمختلف ألوانه يساعد على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض المختلفة يعود السبب في هذا إلي وجود مضادات الأكسدة والمواد الفعالة النباتية، من أجل الحصول على أكبر فائدة في هذا الصدد، يوصى باستهلاك التوت بألوان مختلفة.

2- يخفض مستويات السكر لمرضى السكري

هذه من أهم فوائد التوت، لأن هذا التوت يحتوي على مواد كيميائية ويمكن استخدامه كدواء لمرضى السكري من النوع 2، إن تناول التوت الأبيض يبطئ عملية تحلل السكر في الأمعاء، مما يسمح بامتصاصها ببطء عن طريق الدورة الدموية، مما يساعد على الحفاظ على مستوى السكر في المعدل الطبيعي أو المقبول.

3- يخفض من الكوليسترول

هناك بعض الأدلة العلمية على أن التوت الأبيض يساعد في السيطرة على نسبة الكوليسترول في الدم، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة (Phytotherapy Research) في عام 2011، فإن تناول مستخلص أوراق التوت الأبيض ثلاث مرات يوميًا قبل الوجبات يساعد في تقليل الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول الضار.

4- تعزيز صحة الأسنان

كما ذكرنا، يحتوي التوت الابيض على العديد من مضادات الأكسدة وله أيضًا خصائص مضادة للجراثيم. وهذا يعني أن تناوله يمكن أن يحمي الفم والأسنان من تسوس الأسنان والتهاب اللثة، مما يساعد على تعزيز صحة الفم والأسنان.

وجدت الدراسات أن مستخلص جذر التوت الأبيض يمكن أن يقلل من عدد البكتيريا المصاحبة لأمراض اللثة، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يمنع داء المبيضات الفموي، وهو نوع من الفطريات المرتبط بالفطريات الفموية وعدوي الخميرة المهبلية.

5- فوائد أخرى للتوت الابيض

بالإضافة إلى الفوائد المذكورة أعلاه، فإن التوت له الفوائد التالية:

يساعد في علاج نزلات البرد.

تسكين السعال والتهاب الحلق.

تقليل آلام العضلات والمفاصل.

خفض ضغط الدم المرتفع.

منع نوبات الربو.

تساعد في علاج الإمساك.

وتجدر الإشارة عند تناول التوت، لما له من تأثير في تقليل نسبة السكر في الدم، فمن الضروري مراقبة أعراض الانخفاض الكبير.