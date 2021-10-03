نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم الشحن من امازون وكيفية التواصل مع المتجر بالخطوات والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم الشحن من امازون ، سوق دوت كوم ” أمازون حاليًا ” من أفضل وأشهر المواقع التجارية الإلكترونية التي تقوم بتوفير خدماتها في جميع بلدان الوطن العربي بأسعار مميزة وبجودة عالية، وقد يرغب الكثير منا في اقتناء بعض من المنتجات المتوفرة على هذه الموقع ولكنه لا يعلم مصاريف الشحن الخاص بها، لهذا سنعمل من خلال هذا المقال على توضيح مصاريف الشحن من سوق دوت كوم.

من أهم ما يميز موقع امازن عن غيره من المواقع الأخرى أنها يسعى إلى إرضاء العملاء بكافة الطرق الممكنة.

وفي إطار ذلك يقوم بتوفير عدد من المنتجات بتكلفة شحن منخفضة، وهناك البعض من هذه المنتجات يقوم بتوفيره للعميل بدون تكلفة.

ففي حال ما إذا كنت تكلفة طلبك من خلال هذا الموقع تتعدى 350 جنيه، عادة ما تكون مصاريف الشحن مجانية.

أما في حال إذا كانت أقل من 350 جنيه في هذه الحالة يتم تحديد مصاريف الشحن حسب وزن الشحنة، فكل كيلو يتحمل تكلفة شحن حوالي 20 جنيه.

كيفية حساب رسوم الشحن الخاصة بالمنتجات من خلال الموقع

يوفر موقع امازون طريقة سهلة يمكن من خلالها التعرف على مصاريف الشحن وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دوت كوم ” أمازون حاليا”.

ثم الضغط على رسوم الشحن.

ستحتاج منك هذه العملية تحديد مكان تلقي الشحنة بالإضافة إلى حجم الشحنة.

وستظهر لك في النهاية قائمة برسوم الشحن التي ستتحمل تكلفتها عند وصول المنتج إليك.

ومصاريف الشحن يتم تحديدها بناء على حجم الطلب، ومكان التوصيل، وبلد المنشأ.

يمكن أيضًا التواصل مع إدارة الموقع وسيقوم أحد المختصين بحساب مصاريف الشحن الخاصة بك.

ملاحظات للتسوق من خلال سوق امازون

لابد أن تحرص على أن يكون المنتج قابل لأن يصل إلى بلدك وذلك لان هناك عدد من البلدان التي تقع خارج نطاق التوصيل التي يحددها الموقع وهذه المعلومة تكون موضحة أسفل كل منتج.

يمكنك أيضًا التعرف على حجم المنتج من خلال التفاصيل الموضحة على الموقع وحساب مصاريف الشحن بكل سهولة.

يتيح الموقع إمكانية استرجاعها طلبك خلال 24 ساعة من استلامها.

رقم خدمة عملاء امازون مصر

موقع امازون يعتبر من أشهر مواقع التسوق أونلاين ليس في مصر فقط وإنما في العالم ككل حيث أنه يقوم بعرض كل ما تحتاج إليه.

لهذا يبحث الكثير من عن رقم خدمة عملاء amazon مصر من أجل التواصل مع أحد المختصين ومتابعة عملية الشحن وغير ذلك.

لهذا سنقدم من خلال هذا المقال أهم المنتجات المتوفرة من خلال هذا الموقع ورقم خدمة العملاء وكيفية التواصل.

متجر amazon

يعتبر واحد من المواقع التجارية الأكثر شهرة في العالم، تم تأسيس هذا الموقع في عام 2005 من أجل إقامة المزادات.

ولكن في عام 2011 وأصبح يقوم بتوفير العديد من المنتجات المحلية والمستوردة بأسعار ثابتة.

يحصل الموقع على العديد من المبالغ الاستثمارية الأمريكية وغيرها التي تعمل على توسيع الخدمات التي يقدمها.

المقر الرسمي لموقع amazon يوجد في الإمارات ولكنه يقدم خدماته إلى جميع بلدان العالم، ويتزايد عدد مستخدمي هذا الموقع بالألف يوميا.

يمكنك من خلال هذا الموقع الحصول على كل ما يلزمك من:-

(أجهزة منزلية -الألعاب – أثاث – معدات المطبخ – ملابس – مستلزمات الرياضة) وغيرها.

رقم خدمة عملاء amazon مصر

يقوم الموقع بتوفير أكثر من وسيلة تواصل يتم تقديم من خلالها خدمات ما بعد البيع.

كما أنها تتيح إمكانية قيام العميل بتقديم شكوى في حال وجود مشكلة في طلبه.

كذلك فأنه يمكن من خلال هذا الرقم تتبع الشحنة المطلوبة والتعرف على توقيت وصولها.

رقم خدمة العملاء الخاص ب amazon يتغير من دولة إلى أخرى فالرقم الخاص بمصر هو 0020221602000، فهناك فريق متخصص من خدمة العملاء مسئول بتلقي كافة الشكاوى والإجابة عن كافة الاستفسارات ويعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف.

طرق أخرى للتواصل مع موقع amazon

في حالة فشل التواصل من خلال خدمة العملاء يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم عبر الرسائل الخاصة وسيقوم أحد المختصين بالرد عليك، حيث أن هذا الموقع يتميز بخدمات ما بعد البيع.