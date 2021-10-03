شوف عروض سوق العايش المركزي الكويت الطازجة أكتوبر

عروض سوق العايش المركزي الكويت الطازجة ، المسقعة من الأطباق الشعبية المصرية التي يتم إعدادها من مجموعة من الخضروات الطازجة، كل المكونات الخاصة بها متوفرة في عروض سوق العايش المركزي بأقل الأسعار، ومنها الباذنجان والفلفل والطماطم وغيرها من مكونات، سنستعرض معا طريقة عمل المسقعة بالمنزل وأسعار المنتجات الطازجة في التالي.

عروض سوق العايش المركزي الكويت الطازجة أكتوبر

المسقعة من الأكلات الشهية تناسب وجبة الغذاء، غنية بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، المقادير المطلوبة حبات باذنجان متوسط الحجم، يقطع شرائح، حبة واحدة من الفلفل متوسط الحجم، 5 فصوص مهروس، شرائح من الطماطم 4 حبات بدون قشر، كوب وربع من عصير الطماطم، البهارات ملح وفلفل أسود فقط مقدار نصف ملعقة، 4 ملاعق من الزيت، 250 جم من اللحم المفروم.

طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم

الخطوة الأولي اللجم المفروم يرفع على النار مع البصل المبشور والبهارات ويقلب، مع ربع كوب من الماء حتي تمام النضج، في إناء أخر يحمر الباذنجان ويترك جانباً.

في نفس إناء التحمير نضع شرائح الفلفل لتقليوتذبل، وتترك جانباً.

في نفي الزيت يقلب الثوم ويضاف إليه عصير الطماطم، ويترك ليتسبك.

نحضر صينية الفرن ونضع بها طبقة أولي من شرائح الباذنجان والفلفل، ومعهم اللحم المفروم و شرائح الطماطم والعصير والثوم ويغلف بورق الفويل ويترك في الفرن مدة 30 دقيقة، درجة حرارة 180 درجة، في النهاية نكشف ورق الفويل لتحمير الوجه.

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الباذنجان المكون الرئيسي للمسقعة، ذو الفوئد العظيمة للصحة وبالأخص لمن يعانون من ناقص الحديد، ويرغبون في الحصول على مخزون الحديد، بشكل طبيعي عليهم بتناول الباذنجان يومياً، سعر صندوق فلين كبير كويتي ب 880 فلس.

سعر صندوق فلين طماطم كبير أردني ب 880 فلس.

طماطم درج أردني ب 1،430 دينار.

فلفل بارد فلين كبيرأردني ب 880 فلس.