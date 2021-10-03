شوف أقوى خصومات تصل إلى 60% وعروض بنده اليوم ولمدة أسبوع كامل من هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة

بمناسبة الذكرى 43 للإحتفال بيوم افتتاح هايبر بندة Panda بالمملكة العربية السعودية، تقدم مجموعة محلات بنده بالمملكة تخفيضات عديدة وغير مسبوقة بكافة فروع الهايبر بالمملكة العربية السعودية، حيث تشتمل عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع كامل على خصومات تصل إلى 60% على المنتجات الأساسية في كل منزل

عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع كامل من هايبر بنده Panda

يوفر هايبر بنده Hyper Panda لعملاؤه خصومات تصل إلى 60% على جميع السلع الخاصة بالعناية الكاملة ببشرة الأطفال، ومنها: خصم خاص على سعر شامبو هيمالاية الأطفال، وكذلك عرض على سعر شامبو الأطفال من ماركة نونو، وغيره على سعر شامبو وبلسم نونو للأطفال، كما يوجد عرض على سعر جل الإستحمام وبلسم من سوفت وييف كيدز، وكذلك على الكريم المضاد للإلتهابات من سودو Sudo، ولديهم خصومات أخرى على المجموعة الكاملة للعناية بطفلك من نيفيا.

أقوى خصومات بنده لهذا الأسبوع Hyper Panda

كما توفر مجموعة بنده أيضاً عروض خاصة منهم على سعر كولجيت بلاس بروح النعناع غسول للفم، وكذا يوجد لديهم خصم على غسول الفم ومعجون للأسنان 2*1 من كولجيت، ويوجد لديهم خصم على سعر غسول الفم من كلوس أب، وعلى غسول الفم بروائح مختلفة من ليسترين، وكذلك خصم منهم على سعر غسول الفم ومعجوم الأسنان من ألو دنت، وكذلك يتوفر لديهم خصومات خاصة على أسعار فرشاوات الأسنان السوداء والمستديرة كليا من ماركة أورال بي، وخصم منهم آخر على سعر فرشاة الأسنان من فريش ثري دي أورال بي Oral-B الويط، وفرشاة الأسنان الوسط من نفس الماركة.

عروضات هايبر بنده وبنده اون لاين Online

تخفيضات وخصومات على قطع مختارة من منتجات هايبر بنده المتعددة، وبها: خصم خاص على سعر معجون الأسنان المميز من ماركة لاف بيوتي آند بلانيت، وتخفيض آخر منهم على اسعار العديد من المنظفات المنزلية والمساحيق، ومنها: عرض بندة الخاص جداً على سعر مسحوق الغسيل المركز من أريال وعلى سعر مساحيق الغسيل مختلفة الأحجام من ماركة برسيل، وبرسيل جل، وعلى منظف الأطباق ماركة فيري Fairy المميزة.