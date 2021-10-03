نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على الجوالات المحمولة والأساور الذكية في المقال التالي

تحتفل مجموعة شركات هايبر بنده وهايبر بنده بعيد ميلادها 43 وتقدم أقوي العروض والخصومات على جميع المنتجات التي توفرها لجميع عملائها بداخل وخارج المملكة العربية السعودية وتقدم عربات تسوق مجانية بقيمة 1000,000 ريال سعودي بمناسبة الذكري السنوية وكن أحدي الرابحين عند شرائك ما يخصك من أقرب الفروع لديك. عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية متاح بمجلة Panda Market تشكيلة مختلفة من الباور بانك الذي يحتجاه الجميع خرج المنزل لضمان عدم أنقطاع شحن الجوال بأي وقت ويوجد أيضاً ساعات ذكية وأساور رياضية من الجيل الرابع ماركة شاومي وأبل متوفرة العروض الأسبوعية صباح يوم الأربعاء الموافق الأربعاء يوم 22 من صفر 1442 هـ حتى 28 من صفر 1442 هـ بتاريخ 29 سبتمبر 2021 حتي 5 أكتوبر 2021 بجميع الفروع وحتي نفاذ الكمية. جوال لينوف كي 13 NOTE 2 SIM 4G ب 591 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي.

جوال لينوفو كي 13 2SIM 4G ب 349 ريال سعودي بدلا من 449 ريال سعودي.

جوال فيفو واي Y51 S12 2SIM 4G ب 499 ريال سعودي.

جوال فيفو واي Y51 2SIM 4G ب 899 ريال سعودي بدلا من 999 ريال سعودي.

جوال فيفو واي Y20 2SIM 4G ب 599 ريال سعودي بدلا من 699 ريال سعودي.

فيفو واي Y72 2SIM 5G ب 1249 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي 9C 2SIM 4G ب 389 ريال سعودي بدلا من 419 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي S10 2SIM 4G ب 749 ريال سعودي بدلا من 669 ريال سعودي.

جوال نوكيا 1.4 2SIM 4G ب 379 ريال سعودي.

جوال نوكيا 6300 + 4 جيجا بايت 2GB 2SIM 4G ب 185 ريال سعودي بدلا من 223 ريال سعودي. محول أتش دي إم اي للأيفون أبل ب 169 ريال سعودي بدلا من 219 ريال سعودي.

شاحن متنقل ماك 20,000 MAH ب 89 ريال سعودي بدلا من 109 ريال سعودي.

شاحن متنقل ماك 10,000 ب 65 ريال سعودي بدلا من69 ريال سعودي.

شاحن متنقل لاسلكي أوي 10,000 MAH ب 109 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

ساعة أبل ذكية الأصدار 6 44MM الأولي ب 1849 ريال سعودي بدلا من 1969 ريال سعودي.

ساعة أبل ذكية الأصدار 6 40MM الثانية ب 1209 ريال سعودي بدلا من 1359 ريال سعودي.

أسوارة رياضية شاوموي مي 0 ب 110 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

وصلة سماعة أيفون ب 35 ريال سعودي بدلا من 55 ريال سعودي.

لاب توب أسوس سيلبرون ب 1499 ريال سعودي بدلا من 1649 ريال سعودي.

هواوي ميت باد ني 10+ شاحن متنقب هواوي ب 649 ريال سعودي بدلا من 649 ريال سعودي.

تلفزيون سكاي وورث جوجل ب 3099 ريال سعودي بدلا من 4499 ريال سعودي.

طابعة الكل في واحد أتش بي ب 169 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على الجوالات المحمولة والأساور الذكية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على الجوالات المحمولة والأساور الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.