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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية على أحدث الجوالات 2022 من جرير Garir في المقال التالي
تعد مكتبات جرير من أكبر المكتبات الموجودة في دول الخليج العربي، وسوف نحدثكم اليوم عن كل ما يخص فروع مكتبة جرير في مدن المملكة العربية السعودية، من منتجات، وعروض، وكوبونات خصم، حيث تقدم مكتبات جرير بفروعها باقة كبيرة من أهم المنتجات الهامة لكل أسرة من: أجهزة إلكترونية، جوالات، لابتوبات، واكسسوارات إلكترونيات، كما تقدم العديد من مستلزمات الرسم، والكتابة، وكل ما يخص الطلاب والفنانين من أدوات ومعدات فنية ودراسية، وكذلك بها جميع أنواع الأقلام والكراسات، وبها أيضاً العديد من أنواع الساعات الذكية الحديثة Smart، وسوف نوفيكم اليوم أحدث عروض مكتبة جرير بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وإليكم التفاصيل:
عروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية Garir
وصل حديثاً بجميع فروع مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية خصومات عديدة على: جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت باللون البرونزي المميز، من فئة الجيل الرابع، وبها أيضاً جوال تيلو جامز لجيون فون دول بسعة 256 جيجا بايت، باللون الأحمر من الجيل الرابع للهولتف، وكذلك متوفر لديهم جوال تيلو جامز لجيون دول سعة 256 جيجابايت أزرق اللون بلازينغ من نفس الجيل.
عروض جرير لهذا الأسبوع Garir store
متوفر أيضاً بجميع الفروع خصم خاص على سعر سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، سعة 256 جيجا بايت، فضي اللون من الجيل الرابع، وكذلك بهم خصومات مميزة على سعر هاتف شاومي 11 تي برو، سعة 256 جيجابايت، 8 جيجا بايت رام، مع خدمة حماية الشاشة من الأضرار الفرضية مجاناً، مع قسيمة شراء هدية بقيمة 748 ريال سعودي وكذلك جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت، من الجيل الخامس، أسود اللون.
عروض مكتبة جرير لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات
يتوفر لدى مكتبات جرير بالمملكة خصومات خاصة جداً على أسعار: جوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا سعة 256 جيجا بايت باللون الأسود فانتوم، ولديهم أيضاً جوال سامسونج جالكسي اس 20 اف اي، سعة 128 جيجابايت، و8جيجا بايت رامات، باللون الأحمر السحابي، وكذلك جوال، وباللون اللافندر السحابي، وكذلك متوفر باللون النعناعي السحابي، ولديهم أيضاً خصومات متعددة على جوالات سامسونج الأخرى.
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