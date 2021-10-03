شوف تخفيضات ضخمة على الأجهزة الكهربائية من لولو ماركت

تخفيضات ضخمة على الأجهزة الكهربائية من لولو ماركت، لولو ماركت من أهم سلاسل المتاجر التي حققت نجاح باهر في المملكة السعودية، ودائمَا تقدم عروض تخفيضات تعد الأفضل والأضخم، وإذا كنت تبحث عن أي جهاز كهربائي بإمكانيات رائعة وسعر يعد الأكثر انخفاضًا في الأسواق يمكن انتهاز الفرصة الآن لأن متاجر لولو ماركت تقدم أفضل التخفيضات على جميع الأجهزة الكهربائية.

تخفيضات ضخمة على الأجهزة الكهربائية من لولو ماركت

تقدم لولو ماركت الآن أهم أكبر التخفيضات على كافة الأجهزة الكهربائية لديها بأسعار لاتقارن ولقد وضعت هذه التخفيضات تحت شعار تخفيض الأسعار الضخم، يمكنك الحصول على أفضل الهواتف وشاشات التلفزيون الذكية والأجهزة المنزلية الصغيرة وأجهزة المطبخ الكهربائية من خلال هذا العرض المميز.

عروض شاشات سمارت

يقدم متجر لولو ماركت شاشة سمارت ماركة إل جي مقاس 65 بوصة، بسعر 6499 ريال بدلاً من 14299 ريال.

وشاشة سمارت ماركة إل جي مقاس 55 بوصة، إصدار 2021، بسعر 3499 ريالد بدلاً من 8499 ريال.

شاشة سمارت ماركة سكاي ورث مقاس 70 بوصة، تعمل بنظام الأندرويد، بسعر 3099 ريال بدلاً من 4499.

تخفيضات أجهزة المطبخ الكهربائية

فرن كهربائي ماركة ايكون سعة 60 لتر، بسعر 379 بدلاً من سعر 469 ريال.

كيتشن ماشين، ماركة بلاك اند ديكر، بسعر 269 بدلاً من 349 ريال.

وفرن كهربائي ماركة ايكون سعة 45 لتر، بسعر 279 ريال بدلاً من 329 ريال.

غلاية كهربائية ماركة ايكون مصنوعة من الأستيل، سعة 1.7 لتر، بسعر 49 ريال بدلاً من 89 ريال.

جهاز كهربائي لقلي الطعام بدون زيت، ماركة ايكون، باللون الأحمر، سعة 2.5 لتر، بسعر 149 ريال بدلاً من 245 ريال.

عروض وتخفيضات أجهزة كهربائية متنوعة

ديب فرايز ماركة ايكون، باللون الأبيض، سعة 48 لتر، بسعر 349 ريال بدلاً 439 ريال.

ثلاجة White Westinghouse، باللون الأسود، سعة 250 لتر، بسعر 1899 ريال بدلاً من 1949 ريال.

وجهاز كهربائي لصنع القهوة، ماركة Philips، سعة 12 لتر، وقوة 1000 واط، بسعر 159 ريال بدلاً من 199.

واناء ضغط لتسوية الطعام في وقت سريع، ماركة ايكون، باللون الأبيض، سعة لتر، بسعر 59 ريال بدلاً من 88.

ابل ايربودز إصدار 2019، بدون سلك، بسعر 565 ريال بدلاً من 699 ريال.

فرن حراري ماركة ايكون، سعة 12 لتر وبقوة 1400 واط، بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال.

عروض وتخفيضات ضخمة على الهواتف الذكية

من ضمن العروض الضخمة التي تقدمها متاجر لولو ماركت بالمملكة تخفيضات كبرى على الهواتف الذكية التي يبحث عنها الناس بالأسواق مثل، هواتف شركة سامسونج ولينوفو وفيفو، وبإمكانيات ومواصفات عالية لذلك إذا كنت تريد شراء هاتف ذكي يجب عليك استغلال هذه الفرصة، من أهم الهواتف المعروضة والآتي:

هاتف ذكي ماركة سامسونج جلاكسي إس 21، مقاس الشاشة 6.2، مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، رامات 8 جيجابايت، دقة الكاميرا :12MP + 12MP + 64MP، بسعر 2699 ريال بدلاً من 3349 ريال.

موبايل سامسونج جلاكسي إس 21، مقاس الشاشة 6.8 بوصة، مساحة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت، رام 12 جيجابايت، دقة الكاميرا 12MP + 10MP + 10MP + 108MP، بسعر 4399 ريال بدلاً من 5399 ريال.

هاتف محمول ماركة Oppo A54، مقاس الشاشة 6.51 بوصة، مساحة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت، رامات 4 جيجابايت، دقة الكاميرا الأمامية 16 جيجابايت ودقة الكاميرا الخلفية 13+2+2 جيجابايت، يمكنك الحصول عليه بسعر 599 ريال بدلاً من سعر 669 ريال.

قدمنا لكم تخفيضات ضخمة على الأجهزة الكهربائية من لولو ماركت