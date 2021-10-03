شوف خصومات بنده اليومية 50% لمد يوم واحد اغتنم الفرصة وتسوق الآن

ئخصومات بنده اليومية، المقر الأساسي لشركة بنده يقع في المملكة العربية السعودية وهي من ضمن الشركات التي تختص في البيع من خلال التجزئة، كما أنها تعد من إحدى متاجر البيع عن طريق التجزئة الأساسية في مناطق الشرق الأوسط، وأيضًا فهي تعد من أكبر سلاسل المتاجر التي يمكن وصولها إلى مائتان متجر تقريبًا متواجدين في أربعة وأربعين مدينة.

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خصومات بنده اليومية

يعمل هايبر بنده على تقديم عروضًا تكون متميزة للغاية، فيوجد الكثير من الخصومات والعروض من الممكن أن تقدم بشكل يومي أو يمكن تقديمها بشكل أسبوعي حتى يتم جذب الزبائن، كما يزور متجر بنده كل عام حوالي مائة وعشرون عميلًا، وتعتبر شركة بنده من ضمن الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في تلك المجال.

عروض بنده السعودية

عروض بنده اليوم سعر شوكولاتة جالاكسي بالحليب والتمر حجم 143 جرام تكون 28.95 بدلًا من 57.90 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية 250 جرام من طحينة الفاخرة من النوع الجميل سعرها يكون 11.95 بدلًا من 23.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 1 +1 من ورق العنب من النوع رنا حجم 1000 جرام سعره يكون 18.95 بدلًا من 37.90 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية

خصومات بنده اليوم 480 جرام من مكعبات مرقة الدجاج من النوع ماجي سعرها يكون 18.75 بدلًا من 37.50 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 1 + 1 من زيت الشعر دابر أملا حجم 500 مل سعره يكون 22.95 بدلًا من 45.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 1 + 1 من صبغة الشعر باليت سعرها يكون 24 بدلًا من 48 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 400 مل من شامبو برت بلس 18.95 بدلًا 37.90 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية