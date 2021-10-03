شوف أقوى صفقات التكنولوجيا عروض لولو هايبر المذهلة تحت شعار تحطيم الأسعار لا تفوتها

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى وأكبر صفقات التكنولوجيا منذ إنشائها تحت شعار تحطيم الأسعار. كما تبهرنا متاجر وفروع LULU Hyper كل مرة عن ذي قبلها بعرض أقوى صفقات التكنولوجيا على مختلف الأجهزة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية. لذلك نشهد هذه الأيام تزاحم وانتشار الكثير من العملاء المميزين في مختلف أنحاء المملكة للذهاب والتسوق وشراء المنتج الأحدث والأهم في عالم التكنولوجيا، لذلك ننصح بالتسارع والذهاب لشراء ما تريده قبل نفاذ وانتهاء العرض.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت وكبرى الصفقات التكنولوجيا تحت أقوى شعار تحطيم الأسعار

تقدم لولو هايبر صفقاتها الكبرى والمختلفة على أحدث وأهم أنواع الهواتف الذكية ماركة سامسونج وأوبو واكسسواراتها بأسعار لن تجد لها مثيل من قبل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

احصل على أقوى الخصومات من لولو على هاتفسامسونج جالكسي أس 21 الترا، الجهاز من الجيل الخامس، ومدعم بشبكة 5G. كما أن به بطارية 5000 أمبير، ويعمل بنظام أندرويد 11، وبه شاشة عرض مقاسها 6.8 بوصة. بينما يمتلك الجهاز أكبر عدد رامات لتسريع الجهاز وهي 16 جيجا بايت رام، أما مساحة الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت. كما أن دقة الكاميرا الخلفية 108+10+10+12 ميجا بكسل، والأمامية 40 ميجا بكسل كاميرات عالية الدقة. كل هذا بسعر 4899 ريال بدلاً من 5899 ريال سعودي.

ابل ساعة أس 5، مساحتها 40 ملم متوفر منها أكثر من لون مثل الأبيض والأسود وغيرهم. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1599 ريال سعودي، ووفر 400 ريال.

وصل حديثا جهاز سامسونج جالكسي زد الجديد فهو قابل للطي بكل سهولة، من الجيل الخامس. كما أنه مزود برامات 8 جيجا بايت، أما مساحة الذكرة الداخلية 256 جيجا بايت.|، وبطارية 3300 ملي أمبير. بسعر 3999 ريال سعودي.

إطلاقه حديثه أوبو رينو 6 زد، بشاشة عرض مساحتها 6.4 بوصة، رام 8 جيجا بايت. أما ذاكرة التخزين الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت، بطارية 4210 ملي أمبير. بسعر 1499 ريال سعودي.

خصومات وصفقات لولو الكبرى على أجهزة اللابتوب والتاب