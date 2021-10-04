شوف عروض العثيم الاثنين 4 أكتوبر 2021 مهرجان الطازج بتخفيضات كبيرة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم 4 أكتوبر 2021 في إطار مهرجان الطازج الأسبوعي، والذي يقام في يوم الاثنين فقط من كل أسبوع ولمدة يوم واحد فقط، عروض العثيم على المنتجات الطازجة تتجدد أسبوعياً، هذا بالإضافة إلى العرض الأسبوعي الذي يبدأ الأربعاء من كل أسبوع، ويستمر حتى الثلاثاء، لذلك يستطيع العميل الحصول على الكثير من المنتجات بأسعار مخفضة بما يناسب ميزانية كل أسرة، وهذا من أسباب وجود أسواق العثيم في صدارة مراكز التسوق السعودية، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة بالتفصيل.

عروض العثيم الاثنين 4 أكتوبر 2021

الكثير منا يبحث عن العروض الدورية لشراء الخضروات والفواكه ومستلزمات المنزل الرئيسية، وهذا ما نجده في عروض الاثنين من أسواق العثيم، البصل والخيار والفلفل والطماطم والثوم والبطاطس من الخضروات الرئيسية التي لا غنى عنها في أي منزل، تجدون كل تلك الخضروات اليوم بنصف السعر، يمكنك شراء كيلو ثم الحصول على كيلو آخر مجاناً.

فاكهة الرمان والعنب الأسود والمانجو من الفاكهة الصيفية اللذيذة التي يمكنكم الحصول عليها بنصف السعر أيضاً، بالإضافة إلى البرتقال والليمون والجوافة والكثير من الفواكه والخضروات الأخرى التي يمكنكم الحصول عليها بأسعار منافسة.

منتجات مخابز العثيم أو منتجات زود من أفضل منتجات المخبوزات، تقدم مجموعة من المخبوزات الحلوة مثل الدوناتس والكرواسون إلى جانب الحلويات الشرقية مثل البسبوسة والكثير من المخبوزات على رأسها جميع أنواع الخبز سواء المصنع من الدقيق الأبيض أو دقيق البر أو دقيق الشوفان، تشمل العروض الكثير من منتجات المخبز لمدة يوم واحد، إلى جانب العروض الأسبوعية على المخبوزات.

إلى جانب المخبوزات والخضروات والفواكه، توجد عروض متنوعة أخرى على المكسرات ومستلزمات العطارة، واللحوم والأجبان والتي تعد من اساسيات كل منزل، أما العروض على الأجهزة ومستلزمات المطبخ في هذا الاثنين، فتشمل قدر الضغط والخلاط الكهربائي وصانعة الخبز، بتخفيضات كبيرة لمدة يوم واحد.

عروض العثيم الاثنين الطازج بصفحة واحدة

فيما يلي إليكم أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين: