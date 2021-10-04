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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عثيم الأسبوعية الطازج بخصم 50% خصومات بسعر التكلفة 1+1 مجانا في المقال التالي
عروض عثيم الأسبوعية خصومات الطازج بمعارض العثيم السعودية، يوفر الكثير من المنتجات المختلفة من أجهزة ومأكولات غذائية في كل معارض وأقسام العثيم ماركت المنتشرة بكل أرجاء المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج أيضا، ومن خلال موقع الاليكتروني يوفر أولا بأول عروض وتخفيضات التي تناسب كل البيوت ومنازل من الطلبات الأسبوعية والشهرية أيضا، واليوم سنعرض لكم عروض عثيم الطازج الأسبوعية لكل مستلزمات المنزل بأسعار مخفضة بتوفير كبير يصل إلى 50% على اغلب منتجات الغذائية والمنظفات والمأكولات ومنتجات التي تناسب التخزين بكميات للشهر القادم فتابعوا معنا أقوى خصومات وعروض عثيم الطازج.
عروض عثيم الأسبوعية الطازج بخصم 50%
مهرجان الطازج من العثيم بدأ من يوم 3 أكتوبر ومستمر حتى يوم 5 من أكتوبر الحالي، مهرجان كيلو عليه كيلو هدية، تحت شعار كيلو عليك وكيلو علينا في العثيم، وتكون العروض كالآتي:
- نبدأ بعروض الخضروات الطازجة كيلو بصل أحمر بحجم متوسط بسعر 3 ريال سعودي، عليه كيلو هدية مجانا، شراء بالكمية التي ترغب بها، العثيم مول عروض خيار طازج كيلو خيار بسعر 6 ريال عليه كيلو هدية مجانا،1+1 هدية عروض العثيم.
- كيلو رمان مستورد أحمر حجم متوسط 1+1 مجانا، في العثيم بسعر 5 ريال سعودي، كيلو جريب فروت حجم متوسط الحبة بسعر 6 ريال سعودي عليه كيلو هدية.
- بطاطا حلوة بالعثيم اليوم 1+1 من ضمن عروض مجانا والهدايا، بسعر 6 ريال سعودي عليه كيلو بطاطا هدية، تكملة باقي عروض 1+1 مجانا كيلو جبن 3 بقرات من شركة دنماركي بيضاء قليلة الملح بسعر 20 ريال سعودي سعر منافس.
عروض عثيم بسعر التكلفة مجلة الطازج
- كيلو لحم غنم من نعيمي بالعظم بسعر التكلفة بدون زيادة بسعر 59 ريال سعودي، كيلو لحم عجل بلدي من دون عظم بسعر 34 ريال سعودي، كيلو لحم عجل بلدي بالعظم بسعر تكلفة من ضمن عروض 28 ريال سعودي، كل تلك اللحوم متوفرة في كل معارض العثيم في قسم اللحوم الحمراء وتستخدم في كثير من أكلات الشهية.
- عروض سعر تكلفة لمنتجات الألبان كيلو جبن سول دوبل كريم من هنجاري بسعر 12.50 ريال سعودي، كيلو جبن سارا إسطنبولي بسعر 20 ريال سعودي، كيلو جبنة شبيه جبن إسطنبولي صفراء اللون بسعر تكلفة 22 ريال سعودي عليها كيلو هدية أيضا من العثيم ماركت، لبنه داري بسعر تكلفة متوفرة للكيلو 14 ريال سعودي.
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