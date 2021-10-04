شوف عروض عثيم الأسبوعية الطازج بخصم 50% خصومات بسعر التكلفة 1+1 مجانا

عروض عثيم الأسبوعية خصومات الطازج بمعارض العثيم السعودية، يوفر الكثير من المنتجات المختلفة من أجهزة ومأكولات غذائية في كل معارض وأقسام العثيم ماركت المنتشرة بكل أرجاء المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج أيضا، ومن خلال موقع الاليكتروني يوفر أولا بأول عروض وتخفيضات التي تناسب كل البيوت ومنازل من الطلبات الأسبوعية والشهرية أيضا، واليوم سنعرض لكم عروض عثيم الطازج الأسبوعية لكل مستلزمات المنزل بأسعار مخفضة بتوفير كبير يصل إلى 50% على اغلب منتجات الغذائية والمنظفات والمأكولات ومنتجات التي تناسب التخزين بكميات للشهر القادم فتابعوا معنا أقوى خصومات وعروض عثيم الطازج.

عروض عثيم الأسبوعية الطازج بخصم 50%

مهرجان الطازج من العثيم بدأ من يوم 3 أكتوبر ومستمر حتى يوم 5 من أكتوبر الحالي، مهرجان كيلو عليه كيلو هدية، تحت شعار كيلو عليك وكيلو علينا في العثيم، وتكون العروض كالآتي:

نبدأ بعروض الخضروات الطازجة كيلو بصل أحمر بحجم متوسط بسعر 3 ريال سعودي، عليه كيلو هدية مجانا، شراء بالكمية التي ترغب بها، العثيم مول عروض خيار طازج كيلو خيار بسعر 6 ريال عليه كيلو هدية مجانا،1+1 هدية عروض العثيم. كيلو رمان مستورد أحمر حجم متوسط 1+1 مجانا، في العثيم بسعر 5 ريال سعودي، كيلو جريب فروت حجم متوسط الحبة بسعر 6 ريال سعودي عليه كيلو هدية. بطاطا حلوة بالعثيم اليوم 1+1 من ضمن عروض مجانا والهدايا، بسعر 6 ريال سعودي عليه كيلو بطاطا هدية، تكملة باقي عروض 1+1 مجانا كيلو جبن 3 بقرات من شركة دنماركي بيضاء قليلة الملح بسعر 20 ريال سعودي سعر منافس.

عروض عثيم بسعر التكلفة مجلة الطازج