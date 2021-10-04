نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض بنده الصفحة الرئيسية على جميع الأجهزة والأغذية بمناسبة عيدها السنوي حتى نفاذ الكميات Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتوفر لدي هايبر بنده ماركت Hyper Panda Market لهذا الأسبوع خصومات خاصة جداً بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودى وعيد بنده السنوي معاً، لذا يقدم الماركت مهرجان غير مسبق من العروض والخصومات الخاصة جداً، فيمكن أن يصل قيمة الخصم إلى 60% على بعض المنتجات والسلع المعروضة، ومنها: عروض مميزة جداً على الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والشاشات والإلكترونيات، كما يتوفر لديهم جميع أنواع المنتجات الغذائية الطازجة والمعلبة، والمثلجات وغيرها بجميع أنواعهم من منتجات محلية الصنع وعالمية، وكذلك متوفر لديهم خصومات خاصة على أسعار الأحذية والمنظفات المنزلية، وسوف نعرض لكم فيما يلي أحدث عروض بنده الصفحة الرئيسية Hyper Panda بخصومات تصل إلى 50% على جميع المنتجات.

عروض بنده الصفحة الرئيسية Hyper Panda

نقدم لكم اليوم عملاء هايبر بنده الجدد والقدامى أقوى عروض خاصة من بنده على جميع أنواع الدجاج المجمد من ماركة ساديا Sadia، ومن بينها: خصم بنده المميز على سعر الدجاج الكامل بدون أحشاء من بندة، وعلى سعر أفخاد الدجاج الغليظة من بندة، وكذلك خصو آخر على سعر أجناح الدجاج، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على أسعار صدور الدجاج والبرجر البقري من نفس الماركة.

عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده Panda

نستكمل مع حضراتكم خصومات بنده المميزة على أسعار عبوات أبطال الهيروز للدجاج المقرمش من ماركة أمريكانا Americana، وخصم آخر على سعر ستريبس الدجاج العادي والحار من أمريكانا، وغيره على سعر ناجت الدجاج، وبوب كورن الدجاج من نفس الماركة، وكذلك لديهم عرض على سعر برجر الدجاج المتنوع (العادي بدون بقسماط، وزنجر الدجاج بالبقسماط) من Americana.

عروض بنده اون لاين وفي فروعه بالمملكة Panda ksa

تجدون أيضاً داخل عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع خصومات خاصة على أسعار: بيتزا السنبلة، وبرجر الدجاج من السنبلة، وعلى سعر عبوات الجمبري بالبقسماط من ماركة السنبلة، كما لديهم خصم آخر على سعر البطاطس المقلية بالتوابل من نفس الماركة، وغيره على سعر الفطائر بالخضار 8 حبات من الكبير، وعلى سعر كعك البطاطس من ماركة الكبير، وغيره العديد من المميزات.