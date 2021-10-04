نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مبتكرة للحصول على ملابس بيضاء وإزالة البقع دون الحاجة لمبيض الغسيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر غسيل الملابس من الأمور الأساسية في المنزل ويقوم بها الأشخاص بشكل يومي مستمر ولا تعتبر عملية تنظيف الملابس صعبة أو تحتاج إلي طرق مبتكرة حيث تقوم الأمهات بالطريقة التقليدية المعروفة وهي وضع الملابس بالغسالة بالإضافة إلي المسحوق الخاص بالتنظيف وإزالة البقع الداكنة وحتى تلك الخطوة لا يوجد صعوبة في ذلك ولكن تكمن المشكلة بالملابس ذات الألوان الفاتحة البيضاء التي تحتاج إلي عناية أكثر عند التنظيف وعادةً ما تظل بها آثار العطور وتتحول إلي اللون الأصفر المزعج، وأحياناً مبيض الغسيل لا يؤدي إلي النتائج المرغوبة لذلك نقدم لكم بعض الحلول البديلة التي تساعد على تبييض وإزالة البقع من الملابس دون الحاجه إلي مبيض غسيل ويمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

طرق فعالة لتبييض الملابس دون الحاجه إلي مبيض الغسيل

حمض الليمون الفعال:

يمكن استخدام حمض الليمون الفعال عن طريق وضع حمض الليمون في المكان المخصص للمسحوق مع الملابس البيضاء، حيث يستطيع ملح الليمون أن يقوم بإزالة البقع الداكنة، يساعد على إعطاء رائحة مميزة للملابس لذلك يمكن الاستغناء عن معطر الملابس، يجعل الملابس ذات ألوان ثابتة كما أنها لم تستعمل من قبل، عند استخدام حمض الليمون فإنه يُعطي الغسالة عمر افتراضي أكبر فهو يحافظ عليها.

مشروب الحليب وقدرته على إزالة الدهون:

عند التعرض إلي بقع قوية عنيدة في الإزالة مثل القهوة وغيرها من البقع المزعجة فإن إحتمالية إزالة تلك البقع تصبح صعبة، ولكن لا داعي للقلق حيث يمكنك استخدام مشروب لا يخطر على بال الكثير ولكنه معروف بقدرته المذهلة على تنظيف الملابس وهو الحليب حيث يستخدم البعض الحليب عن طريق الحصول على مقدار مناسب من الحليب ونقع الملابس في الحليب عدد ساعات متواصلة ويفضل أن يتم تركها طوال الليل وبعد ذلك يتم غسل الملابس بالطريقة المعهودة سيتم ملاحظة كيفية إزالة البقع بسهولة.

مسحوق الملح الرائع يزيل البقع من الملابس:

يحتوي ملح الطعام المعروف على مواد فعالة يمكن استخدامها في أشياء متعددة مثل غسيل الملابس وإزالة البقع عن طريق وضع الملح على المكان المراد تنظيفه مع الماء ونتركه نصف ساعه على الأقل ثم غسله بالماء فقط وملاحظة كيف تمت إزالة البقع بسهولة.