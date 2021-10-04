نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث |تجديد الاشتراك في مسابقة الحلم 2021.. طريقة الاشتراك من السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، وذلك من أجل الفوز بجائزة 250 ألف دولار، تعد مسابقة الحلم حلما لملايين المواطنين من كافة أنحاء الوطن العربي، حيث يشترك عدد كبير جدا في هذه المسابقة، وذلك بهدف الفوز وتحقيق أحلامهم سواء شراء بيت أو سيارة أو لفتح مشروع الحياة الخاص بهم، وقد أتاح البرنامج امكانية الاشتراك من خلال العديد من الطرق للتسهيل على المواطنين اختيار الطريقة المناسبة لهم للاشتراك في مسابقة الحلم، وسنوضح لكم في سطور هذا المقال عبر ثقفني كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم في مصر والسعودية وغيرها من البلاد.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

تتميز مسابقة الحلم بأنها أضخم المسابقات حول الوطن العربي، كما تتمع بمصداقية كبيرة لدى المشتركين، كما أن السحب على أسماء الفائزين يكون بكل شفايفية وصدق، حيث يختار الكمبيوتر أسماء الفائزين في هذه المسابقة، ويعد نظام الاشتراك في المسابقة سهل وبسيط، كما أن شروط الاشتراك لا تتطلب الكثير، حيث يجب أن يكون المشترك في المسابقة مواطن عربي ويشترط أن يكون بالغ عاقل، وقد قدم برنامج الحلم العديد من الجوائز النقدية التي تجاوزت المليون دولار بالإضافة إلى السحوبات على الفوز بمنزل، ولأن الكثير لديهم رغبة شديدة في تحقيق أحلامهم يقومون بالاشتراك في المسابقة، وسنتعرف معكم على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من مصر

تسائل العديد من المواطنين المصريين عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من مصر، حيث يتم الاشتراك في المسابقة عن طريق الأرقام المرادفة للبلد، وتتوفر العديد من شركات الاتصالات في مصر، حيث يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال شركة أورانج على الرقم 95450، أو من شركة فودافون على الرقم 95450ـ أو شرك اتصالات على الرقم 95450.

كيفيه الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يستطيع كافة المواطنين من جميع الدول الاشتراك في مسابقة الحلم، ويتم ذلك من خلال ارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم/ Join وذلك على الرقم المرادف لبلد الخض، وبعد الاشتراك تصل رسالة ترحيب للمشترك وفيها التفاصيل الخاصة بالمسابقة، بعد ذلك يصل للمشترك الأسئلة ومن ثم يقوم باختيار الاجابة الصحيحة على السؤال المرسل، ويتم الاجابة عن الأسئلة المرسلة لكي تزيد فرصتك في الفوز.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

السعودية

STC على الرقم 858888

Mobily على 650444

Zain على 755505

Virgin Mobile على الرقم 300300

Lebara على الرقم 313131.

الامارات

Etisalat على 5544

Du على الرقم 3636

الاشتراك في مسابقة الحلم من فلسسطين على شركة Jawwal على الرقم 1625 أو من Wataniya على الرقم 6144.