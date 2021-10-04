شوف عروض جرير Garir السنوية بالمملكة ضمن عروض مكتبة جرير في كتالوج جرير الأسبوعي وخصومات تصل لـ 50%

يتوفر لدى جرير ماركت بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات Garir السنوية والتي تصل قيمتها إلى 60% ضمن فاعليات الإحتفال باليوم الوطني السعودي، حيث تستمر العروض حتى نفاذ الكميات، وتتوفر كل هذه العروض على الأجهزة الكهربائية، والجوالات بأنواعها، وكذلك على جميع أنواع الأيباد، وعلى الساعات السمارت Smart، وتتميز عروض مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية بشفافيتها، وأنها تضمن مجموعة من أفضل الماركات العالمية، وسوف نقدم لكم اليوم أقوى عروض جرير على الجوالات الحديثة 2022 خلال موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض جرير على جميع أنواع الجوالات الحديثة Garir

يتوفر بجميع فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية خصومات خاصة جداً على أسعار هواوي ميت بوك 14 كمبيوتر محمول 14 بوصة (الجيل الحادي عشر)، وكذلك خصومات خاصة جداً على أسعار ميت بوك 14 كمبيوتر محمول 14 بوصة، الجيل الحادي عشر i7، وعلى شاومي 11 تي برو سعة 256 جيجابايت، 8 رام، وكذلك خصومات مميزة على شاومي 11 تي برو 256جيجا بايت، 8جيجا بايت رام.

عروض مكتبة جرير حتى نهاية الشهر Garir

جرير يتوفر لدى مكتبات بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات المميزة على: سعر هواوي ايربودز 4 سماعات آذن داخلية لاسلكية، بلوتوث بو اس بي، وكذلك يتوفر لديهم خصم على سعر هواوي ميت بوك 13 كمبيوتر محمول 13 بوصة الجيل الحادي i7، وكذلك عرض مميز منهم على جوال شاومي 11سعة 256 جيجابايت، 8 رام، وكذلك عرض على سعر سامسونج Q60 A85، بوصة 4K، كما يتوفر لديهم خصومات على سعر ريزر بليد 15 لوحة مفاتيح إنجليزية، كمبيوتر محمول للألعاب 15.6 بوصة، وكذلك خصم خاص على سعر إل جي LG 75UP7550PVC بوصة دقة 4K، الترا اتش دي تليفزيون LED، كما يتوفر تخفيض مميز على سعر 55NANO775VPA، بوصة دقة 4K ULTRA نانو سل إل أي، كما يتوفر لديهم لديهم خصم آخر على سعر هاير H7555UG بوصة دقة 4K الترا اتش دي ال دي تليفزيون.

عروض مكتبات جرير Garir على كميات محدودة

يتوفر لدى عروض جرير خصومات خاصة على جميع أنواع الجوالات، ومنها: خصم خاص على سعر جوال سامسونج جالاكسي اس 21 سعة 256 جيجابايت.