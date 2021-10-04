نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت اكسسوارات الجوالات وإلكترونيات في لولو ماركت السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت اكسسوارات الجوالات وإلكترونيات الأن في السعودية بأفضل الأسعار ولفترة محدودة، وكل ذلك تجدونه في صفقات التكنولوجيا المقدمة من لولو، والتي تشمل اكسسوارات الجوالات التي تعمل بنظام اندرويد مثل هواوي، وأخرى لجوالات ابل التي تعمل بنظام ios، كما نجد عروض لولو جوالات، وأيضًا إلكترونيات، وحتى الأجهزة المنزلية بخصم هائل على الأسعار لمدة أسبوعين، بدايةً من الأحد 26 سبتمبر 2021 وحتى يوم السبت الموافق 9 أكتوبر.

عروض لولو هايبر ماركت اكسسوارات الجوالات

يوفر لكم لولو هايبر ماركت شراء اكسسوارات الجوالات بأسعار لا تقاوم، ومن بين اكسسوارات الجوالات سماعات ابل اللاسلكية، ذات الأداء عالي الجودة، كما يُمكن التنقل بها بسهولة، وبمجرد شحنها الفترة المحددة يُمكنها العمل لفترة طويلة، كذلك الأمر بالنسبة إلى سماعة هواوي البلوتوث، المتوفرة بالألوان الأحمر، الأسود، الأبيض.

سماعة ابل اير بودز 2 اللاسلكية بسعر 565 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

سماعة هواوي اللاسلكية Freebuds 4i، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

ساعات هواوي الذكية في لولو ماركت

نقدم لكم خصومات لولو على ساعات هواوي الذكية، والتي من بينها Huawei smart watch FIT، وبها إمكانية التحكم في الموسيقى، كما يصل عمر البطارية إلى 10 أيام، وبها تقنية الشحن السريع، كما أنها ذات تصميم مقاوم للمياه، كذلك الأمر بالنسبة إلى ساعة هواوي سمارت باند 6، ويُمكن للبطارية العمل حتى 14 يوم قبل إعادة شحنها مرة أخرى، وإليكم أسعار ساعات هواوي الذكية في هايبر لولو.

هواوي ساعة ذكية فيت بسعر 369 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

هواوي سمارت باند 6 بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

هواوي smart watch 3 pro، بسعر 1999 ريال سعودي.

عروض لولو ماركت على الإلكترونيات

عروض مذهلة تجدونها في لولو ماركت لمحبي الألعاب، بدايةً من لاب توب MSI ذو المواصفات التي تناسب لإستخدامه في الألعاب والتمتع بأداء سريع من اللابتوب، فيوجد به معالج core i7، وأيضًا 8 جيجا رام، كما يوجد ماوس سلكي للألعاب، ولوحة مفاتيح، وأيضًا سماعات الرأس للألعاب، وهناك عرض خاص على أسطوانة لعبة فيفا 21 بالإضافة إلى تي شيرت فيفا 21 بسعر خاص وإليكم تفاصيل العروض: