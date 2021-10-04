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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام فقط خصم يصل ل 55 % خلال شهر أكتوبر في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، تعتبر أسواق العثيم من ضمن أكبر الأسواق التي تعمل على تقديم الخصومات والعروض المذهلة والقوية جدًا، وكذلك الخصومات والعروض على العديد من السلع والمنتجات الغذائية، وأيضًا الأجهزة الإلكترونية وغير ذلك، التي يرغب الكثير من الأشخاص معرفة تلك العروض والخصومات لكي يحصلوا على كافة ما يرغبون به، حيث أن سوق العثيم يكون شديد الحرص على تقديم الخصومات والعروض المتنوعة حتى يستفيد الكثير من الزبائن منها.
عروض العثيم الأسبوعية خصومات وتخفيضات خيالية ليس لها مثيل تصل ل 50%
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم المملكة العربية السعودية، يكون هايبر العثيم مستمرًا في أن يقوم بتقديم أقوى وأكبر العروض اليوم السابع والعشرون من سبتمبر سنة 2021، كما أن الشعار الخاص بالسوق هو أنه مستعد تمامًا من أجل العودة إلى المدارس والدراسة والذي يكون عن طريق توفير الكثير من السلع التي يستهلكها العديد من الأعمار الدراسية، وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى.
تخفيضات العثيم اليوم
تنزيلات العثيم المملكة العربية السعودية:
- عروض العثيم اليوم سعر الكيلو جرام من الرمان المستورد يكون 5.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم سعر الجبن الرومي المصري تشيز لاند 49.50 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم كيلو من الخيار الطازج يكون سعره 5.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الموز يكون سعره 3.95 ريال سعودي.
- سعر المكواه من النوع بانيكس بالبخار تكون 52 ريال سعودي.
- 1.8 لتر من غلاية الماء سوبر بي الزجاج سعرها يكون 69 ريال سعودي.
- سعر هاتف سامسونج أي 30 اس يكون 559 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم اليوم
- عروض العثيم اليوم سعر هاتف آيفون 12 برو ماكس يكون 4575 ريال سعودي.
- خصومات العثيم 200 كيس من شاي ليبتون يكون بسعر 19.95 بدلًا من 9.25 ريال سعودي.
- 10 قطع من زود كرواسون بالجبنة حجمها ميني يكون بسعر 7.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من لحم العجل البلدي مع العظم يكون 28.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو من الجبن الفيتا الدنماركي يكون بسعر 21.80 بدلًا من 43.60 ريال سعودي.
- اثنان كيلو من السميد الخشن يكون بسعر 8.95 بدلًا من 17.90 ريال سعودي.
- سعر اثنان كيلو من الكمون الحب يكون 28.95 بدلًا من 57.90 ريال سعودي.
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