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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 65% في المقال التالي
عروض بنده السعودية، المقر الأساسي لشركة بنده يقع في المملكة العربية السعودية وهي من ضمن الشركات التي تختص في البيع من خلال التجزئة، كما أنها تعد من إحدى متاجر البيع عن طريق التجزئة الأساسية في مناطق الشرق الأوسط، وأيضًا فهي تعد من أكبر سلاسل المتاجر التي يمكن وصولها إلى مائتان متجر تقريبًا متواجدين في أربعة وأربعين مدينة.
عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 60% أقوي عروض السعودية اليوم
عروض بنده السعودية
يعمل خصومات بنده على تقديم عروضًا تكون متميزة للغاية، فيوجد الكثير من الخصومات والعروض من الممكن أن تقدم بشكل يومي أو يمكن تقديمها بشكل أسبوعي حتى يتم جذب الزبائن، كما يزور متجر بنده كل عام حوالي مائة وعشرون عميلًا، وتعتبر شركة بنده من ضمن الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في تلك المجال.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 170 جرام من لبن الخير المركز سعره يكون 2.50 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم 200 جرام من فول السوداني بنده المملح يكون سعره 12.75 ريال سعودي.
- خصومات بنده سعر شوكولاتة جوز الهند من النوع كندر بوينو تكون 3.75 ريال سعودي.
- 1000 جرام من برجر الدجاج من النوع أمريكانا سعره يكون 34.95 ريال سعودي.
- 850 جرام من شوكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش سعرها يكون 87.50 ريال سعودي.
- 6 * 45 جرام لشوكو كوكيز شوكولاتة من النوع أمريكانا سعرها يكون 7.75 ريال سعودي.
- مزيج من الكيك الفوستر كلاركس بمقدار 500 جرام يكون 12.50 ريال سعودي.
عروض بنده الأسبوعية
- خصومات بنده 250 جرام طحينة من النوع بنده تكون بسعر 9.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من صلصة المعكرونة نوعها ماجي تكون 14.95 ريال سعودي.
- شرائح الزيتون الأخضر أو الأسود اليسا بمقدار 230 جرام يكون سعره 10.95 ريال سعودي.
- 200 جرام من معجون الطهي ماجي يكون بسعر 9.95 ريال سعودي.
- لحم التونة الخفيف المفتت المتواجد في زيت دوار الشمس من النوع ريم سعره يكون 3.95 ريال سعودي.
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