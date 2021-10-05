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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا Extra الأسبوعية وخصومات تصل إلى 65% بكميات محدودة لآخر الأسبوع في المقال التالي
عمر شويل - جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي يقدم اكسترا Extra السعودية العديد من الخصومات ضمن عروض اكسترا الأسبوعية على كافة أنواع المنتجات المحلية والمستوردة لديه، والتي تصل خصومتها إلى 60% من اليوم وحتى نفاذ الكميات، فالكميات محدودة بسبب الإقبال الشديد من أجل اللحاق بالعروض السنوية على جميع المنتجات لديهم، وسوف نوفيكم اليوم أقوى وآخر خصومات هايبر اكسترا لهذا الأسبوع أو حتى نفاذ الكميات أيهما أقرب، وإليكم التفاصيل:
عروض اكسترا extra الأسبوعية على جميع المنتجات
يوفر ماركت اكسترا Extra بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على أسعار الأدوات الكهربائية الكمالية والهامة، ومن بينها: خصم اكسترا الخاص على سعر مجموعات حقائب السفر المميزة من Travel plus باللون الرمادي، والأحمر بحجم 20/26/30، كما يتوفر لديهم خصومات عديدة على أسعار المفكات الكهربائية من بلاك آند ديكر يعمل بالبطارية بقوة 3.6 فولت، كما لديهم خصومات خاصة جداً على ماكينات تعمل بضغط المياه من كلاس برو 140 بار، من 1400 لـ 1600 واط.
عروض اكسترا الشهرية
خصومات خاصة على الاكسسوارات المنزلية القيمة ذات الأهمية العالية يقدمها اكسترا بجميع فروعه بالمملكة، ومن بين هذه الخصومات: خصم خاص على سعر السلم المعدني المتين ذو الخمس درجات، وغيره على سعر الخزينة الإلكترونية من كلاس برو مضادة للحريق والماء بأحجامها المختلفة، كما لديهم عروض على أسعار كرسي الشاطئ القابل للطي من ماركة هوميز باللون الأخضر والأسود، كما يتوفر لديهم تخفيضات خاصة على أسعار مجموعات الجلوس المتوفرة بأكثر من لون (سماوي، بيج، رمادي) من ماركة هوميز المميزة.
اكسترا عروض مميزة بالسعودية Extra
يتوفر أيضاً لدى اكسترا Extra جروب بفروعها بالمملكة العربية السعودية أقوى الخصومات على أسعار: فيت جير عجلة التمارين الرياضية المزودة بشاشة رقمية وعجلة هوائية، ولديهم أيضاً تخفيض مميز آخر بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 على هواوي ميت باد 11 (10.95 بوصة)، و128 جيجا، رومادي وبه خاصية الواي فاي، وغيرها من العروض.
عروض اكسترا Extra بالمملكة العربية السعودية
يتوفر لدى هايبر اكسترا Extra بالمملكة العربية السعودية أفضل الخصومات على جوالات سامسونج جالاكسي Sumsung Galaxy بأنواعها، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على أسعار جميع أنواع الأيفون من آبل Apple iphone، وكطلك خصومات مميزة على أسعار أيفون برو، وأيفون برو ماكس Iphone promax.
خصومات اكسترا لفترة محدودة على قطع مختارة Extra
توفر مجموعة محلات اكسترا بالسعودية خصومات خاصة لفترة محدودة على قطع منزلية هامة، ومنها: عرض اكسترا على سعر كرسي الإهتزاز من هوميز مع خاصية الدوران والإهتزاز، كرسي غامق جلدي متوفر باللون البني، ولديهم كذلك أقوى الخصومات على سعر كرسي هوميز مع خاصية الاهتزاز قماش، ومتوفر باللون البني، والأسود، والرمادي، وكذلك عرض آخر على سعر هوميز ترامبولين مع شبكة للسلامة، وغيره على سعر العربة الألومنيوم اليدوية القابلة للطي ، وعلى سعر التوصيلات الكهربائية.
فروع اكسترا Extra ماركت في المملكة العربية السعودية
- فرع طريق الملك عبد العزيز الريان الدوادمي
- فرع الاحساء المبرز
- فرع الاحساء الهفوف
- فرع معرض الباحة
- فرع معرض أبها
- فرع الجبيل
- فرع الخبر
- فرع الخبر العزيزية اكسترا أوتليت
- فرع الدمام الفيصلية
- فرع الخرج
- فرع الدمام طريق الخليج
- فرع الرياض البديعة
- فرع الرياض الرائد
- فرع الرياض الرمال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا Extra الأسبوعية وخصومات تصل إلى 65% بكميات محدودة لآخر الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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