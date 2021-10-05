نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا Extra الأسبوعية وخصومات تصل إلى 65% بكميات محدودة لآخر الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي يقدم اكسترا Extra السعودية العديد من الخصومات ضمن عروض اكسترا الأسبوعية على كافة أنواع المنتجات المحلية والمستوردة لديه، والتي تصل خصومتها إلى 60% من اليوم وحتى نفاذ الكميات، فالكميات محدودة بسبب الإقبال الشديد من أجل اللحاق بالعروض السنوية على جميع المنتجات لديهم، وسوف نوفيكم اليوم أقوى وآخر خصومات هايبر اكسترا لهذا الأسبوع أو حتى نفاذ الكميات أيهما أقرب، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا extra الأسبوعية على جميع المنتجات

يوفر ماركت اكسترا Extra بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على أسعار الأدوات الكهربائية الكمالية والهامة، ومن بينها: خصم اكسترا الخاص على سعر مجموعات حقائب السفر المميزة من Travel plus باللون الرمادي، والأحمر بحجم 20/26/30، كما يتوفر لديهم خصومات عديدة على أسعار المفكات الكهربائية من بلاك آند ديكر يعمل بالبطارية بقوة 3.6 فولت، كما لديهم خصومات خاصة جداً على ماكينات تعمل بضغط المياه من كلاس برو 140 بار، من 1400 لـ 1600 واط.

عروض اكسترا الشهرية

خصومات خاصة على الاكسسوارات المنزلية القيمة ذات الأهمية العالية يقدمها اكسترا بجميع فروعه بالمملكة، ومن بين هذه الخصومات: خصم خاص على سعر السلم المعدني المتين ذو الخمس درجات، وغيره على سعر الخزينة الإلكترونية من كلاس برو مضادة للحريق والماء بأحجامها المختلفة، كما لديهم عروض على أسعار كرسي الشاطئ القابل للطي من ماركة هوميز باللون الأخضر والأسود، كما يتوفر لديهم تخفيضات خاصة على أسعار مجموعات الجلوس المتوفرة بأكثر من لون (سماوي، بيج، رمادي) من ماركة هوميز المميزة.

اكسترا عروض مميزة بالسعودية Extra

يتوفر أيضاً لدى اكسترا Extra جروب بفروعها بالمملكة العربية السعودية أقوى الخصومات على أسعار: فيت جير عجلة التمارين الرياضية المزودة بشاشة رقمية وعجلة هوائية، ولديهم أيضاً تخفيض مميز آخر بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 على هواوي ميت باد 11 (10.95 بوصة)، و128 جيجا، رومادي وبه خاصية الواي فاي، وغيرها من العروض.

عروض اكسترا Extra بالمملكة العربية السعودية

يتوفر لدى هايبر اكسترا Extra بالمملكة العربية السعودية أفضل الخصومات على جوالات سامسونج جالاكسي Sumsung Galaxy بأنواعها، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على أسعار جميع أنواع الأيفون من آبل Apple iphone، وكطلك خصومات مميزة على أسعار أيفون برو، وأيفون برو ماكس Iphone promax.

خصومات اكسترا لفترة محدودة على قطع مختارة Extra

توفر مجموعة محلات اكسترا بالسعودية خصومات خاصة لفترة محدودة على قطع منزلية هامة، ومنها: عرض اكسترا على سعر كرسي الإهتزاز من هوميز مع خاصية الدوران والإهتزاز، كرسي غامق جلدي متوفر باللون البني، ولديهم كذلك أقوى الخصومات على سعر كرسي هوميز مع خاصية الاهتزاز قماش، ومتوفر باللون البني، والأسود، والرمادي، وكذلك عرض آخر على سعر هوميز ترامبولين مع شبكة للسلامة، وغيره على سعر العربة الألومنيوم اليدوية القابلة للطي ، وعلى سعر التوصيلات الكهربائية.

فروع اكسترا Extra ماركت في المملكة العربية السعودية