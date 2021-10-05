انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل نهاية مأسوية للرسّام المُسيء للنبيّ عليه الصلاة والسلام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لقى لارش فليكس، الرسام الكاريكاتوري، مصرعه في حادث مروّع في السويد. واشتهر هذا الرسّام بمجموعة من الرسّوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولقى أيضًا اثنان من الشرطة مصرعهما أثناء توليهما حراسته. الأمر الذي أثار ضجة في العالم الإسلامي. وانطلق النشطاء على فيسبوك، وتويتر يقولون أن هذا جُزء من جزاءه على اساءته لنبي الإسلام.

الشرطة السويدية: نستبعد وجود حادث مدبر

من ناحيتها قالت الشرطة السويدية إن الحادثة من غير المستبعد أن تكون مدبرة من أي جهة شريرة ذات نيّة مُبيّتة. مشيرة إلى أن الحادثة أحيلت إلى قضية داخل إدارة خاصة بمكتب المدعي العام، وذلك لوفاة اثنين من ضباط الشرطة في الحادث المروري.

كيف لقى صاحب الرسوم الكاريكاتورية مصرعه؟!

لقى صاحب الرسوم الكاريكاتورية لارس فيلكس مصرعه في الحادث المروري، الذي اصطدمت فيه سيارته التي يحرسها اثنين الحرس الشرطي بشحانة على طيرق إي4 في مدينة ماركارد السويدية.

مَن هو صاحب الرسوم المسيئة لنبي الإسلام ؟

يدعى لارس فيلكس وهو اشتهر بالرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، هيث رسم مجموعة من الرسوم قاصدًا بها السخرية من النبي عام 2007. ورغم أن هذا الكاريكاتور تم رفضه إلا أن صحيفة نيريكس أليهاندا المحلية نشرته. الأمر الذي أثار موجة غاضبة عارمة في جميع انحاء العالم الإسلامي.

تهديدات ومكافأة مالية

وعينت الشرطة السويدية اثنين من الحراس لحراسته لادعاءه بأنه يتلقى مجموعة من التهديدات بالقتلز كما عرضت بعض التنظيمات المتطرفة مكافأة مالية مقابل اغتياله مقدارها 100 ألف دولار ثم تم رفعها بعد ذلك لـ 150 ألف دولار. ولذلك بدأت السويد بمجموعة من تنشيط علاقاتها مع المجتمع الإسلامي في العالم في 22 دولة إسلامية حتى لا تتضرر مصالحها الاقتصادية مع تلك الشعوب.

ضرب الرسّام

وفي أحد المحاضرات عام 2010 تعرض الرسام الصريع للضرب من قبل بعض المعارضين له في جامعة أوسولا. خلال ندوته التي كانت تتحدث عن الحرية الفنية وحدودها. ولم يصاب بأي ضرر بالغ إلا أن نظارته تحطمت بسبب ذلك.