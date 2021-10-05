شوف تخفيضات وخصومات 60% في اكسترا السعودية اليوم على الجوالات والشاشات

تخفيضات وخصومات 60% في اكسترا السعودية اليوم على الجوالات والشاشات، أقبل الكثير من العملاء على الاستفادة من عروض وخصومات اكسترا نظراً للأسعار المميزة التي توفرها لكافة عملائها في المملكة العربية السعودية، حرصت اكسترا على أن توفر المزيد والأفضل إلى جميع عملائها، فحرصت على أن توفر إلى عملائها نسب عالية من الخصومات والتخفيضات بالتحديد على كافة الأجهزة الكهربائية وعلى كافة أجهزة هواتف المحمول، ومن خلال مقالنا التالي سنتناول معكم المزيد حول عروض وخصومات اكسترا على جميع الهواتف المحمول.

تخفيضات اكسترا على الهواتف المحمول

حرصت اكسترا على أن توفر إلى كافة عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من أهمها كلاً من التالي:

خصم على هاتف سامسونج جالكسي بخصم بنسبة 22.5%، يتوفر خصم على هاتف أيفون 12.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي s21 plus 5 g.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس21الترا 5 جي بمساحة 128 جيجا متوفرة باللون الفضي.

يشمل العرض على هاتف لينوفو كيه 12،4 جي 64 جيجا متوفر باللون الرمادي.

يشمل العرض على هاتف سامسونج نوت 20 ألترا 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

توفر إليكم اكسترا عرض على آبل أيفون 12، 5 جي متوفر بمساحة 64 جيجا بايت ولونه أحمر.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية على الشاشات

يحتوي العرض على شاشة ال جي تلفزيون 65 بوصة فائق الدقة والوضوح ويصل الخصم إلى 56.52% بالإضافة لتوافر مجموعة من الهدايا مع ذلك.

يشمل العرض على سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح مع خصم بنسبة 30.91%.

تحتوي العروض على شاشة ال جي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح مع خصم بنسبة 59.05%.

يحتوي العرض على شاشة ال جي تليفزيون 86 بوصة فائق الدقة والوضوح، ذكي، مع خصم بنسبة 58.26%.

يشمل العرض على شاشة سوني تلفزيون 85 بوصة، اندوريد فائق الوضوح، ذكي.

المزيد حول اكسترا

إذا كنتم ترغبون في الحصول على أي منتج من المنتجات السابقة يمكنكم التوجه لأقرب فرع من فروع اكسترا فهي تعمل على مدار الأسبوع من أجل توفير أفضل المنتجات إلى كافة عملائها، فالأسعار في اكسترا مناسبة لكافة الطبقات دون أن تؤثر بشكل سلبي على ميزانية الأفراد، فيمكنكم في أي وقت التوجه إلى اكسترا.

المزيد من تخفيضات اكسترا على الشاشات