شوف عروض لولو ماركت الإمارات ابو ظبي Luluhaypermarket تخفيض الأسعار الضخم

عروض لولو ماركت الإمارات ابو ظبي ، التسوق من الأمور الممتعة التي نعشق القيام بها بين الحين والأخر ليس فقط لشراء مانحتاج إليه من أمور معيشية، فالتسوق يجعلنا نشعر بالسعادة وبالأخص عند شراء المنتجات المفضلة لدينا، بجودة عالية وبأسعار مخفضة، يساعد تصفح مجلة العروض الأسبوعية على وضع خطة تسويقية جدية، وتحديد قائمة الشراء لتجنب الوقع في الإصراف، لى أنا التسوق سلاح ذو حدين، إما التوفير أو الإسراف، لأن العروض كما تعمل على توفير الأموال، أيضا قد تكون عامل جذب وإغراء منتجات بشكل مبالغ في، الأمر يحتاج إلي توازن ذكي، لذا متابعة العروض الأسبوعية والشهرية، يساعد بشكل كبير على التوفير.

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من الحلول التسويقية الذكية التي تساعد على توفير الأموال شراء المنتجات الخاصة بالمتجر المتسوق منه، تتميز تلك المنتجات بجودتها العالية، وسعرها الأقل، مقارنة بالمنتجات الأخري، ذو الماركات المعروفة، لذا إذا كنت تتسوق من لولو ماركت الإمارات إبحث عن السلع التي تحمل علامة المتجر، وقارنة بنفسك بين سعرها وسعر المنتجات الأخرى من نفس النوع.

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عند التسوق إحرص على شراء البقوليات، لأنها مفيدة وموفرة، وكذلك المكرونات، ودائما ماتشملها العروض، إشتري المنتجات الطازجة في موسمها لأنها تكون متوفرة في الأسواق وبسعر جيد، اشتري بكميات وأعمل على تخزينها بشكل صحيح، لكن عند شراء السلع الموسمية في غير وقتها، يكون سعرها باهظ بجانب أن طعمها لا يكون جيد.

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قسم الطعام في لولو ماركت ابو ظبي يقدم أشهي الأطباق العربية والأسيوية، وبأسعار مميزة، والحلويات أيضا ومنها بيتزا الدجاج بالحجم الكبير سعر العرض ب 19،90 درهم، دجاج مشوي بنكهات متنوعة ب 10،50 درهم، كوكيز 500 جم ب 12،45 درهم.