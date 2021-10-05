نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات أكثر من 50% في العثيم السعودية اليوم ومع العروض الحصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع نهاية كل أسبوع حرصت أسواق العثيم على أن توفر لكافة عملائها مجموعة من الخصومات التي تسهل عليهم عملية الشراء كثيراً فالخصومات تصل في الغالب لأكثر من 50% فمهما كانت المنتجات التي ترغبون في شرائها يمكنكم التوجه إلى العثيم في أي وقت وستحصلون على كل ما تحتاجون إليكم من منتجات.

عروض العثيم السعودية اليوم

حرصت أسواق العثيم على أن تلبي كافة متطلبات عملائها من خلال تقديمها لعروض وتخفيضات مذهلة تزيد قيمتها عن 50% ومن بين المنتجات التي يتوفر عليها العرض كلاً من جبن رومي معتق وزن وجبن رومي قديم 250 جرام وحلاوة طحينية من رشيدي الميزان 615 جرام ويشمل العرض أيضاً على كيري جبنة مربعات 12 قطعة وحليب لبن كامل الدسم 1 لتر وأفانتي حليب 1.5ك.

عروض أسواق العثيم السعودية

وتحتوي العروض على هالي عسل نحل أنواع 30 جرام والمراعي برجر كيلو، يشمل العرض على هالي صلصلة 300 جرام وهالي هوت صوص 88 مل وهالي مكرونة أنواع 350 جرام وستار مكرونى مرمرية 400 جرام، وقطع خبز بنكهات مختلفة 100 جرام ومورتون ملح بحر خشن 500 جرام وبونجور مربى بنكهات مختلفة 290 جرام.

عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض أيضاً على كلوقز أبل جاكس 286 جرام وجنرال ميلز سيريال الأرز المحمض 340 جرام وجنرال ميلز شيروس رقائق حبوب الشوفان الكاملة 340 جرام ومكسرات مشكلة مع التوت الأزرق ومسكرات مشكلة محمة ومملحة وفول سوداني مغطي بالسمسم ومكاديميا بالسمسم مائة وخمسين جرام، وقطع خبز محمصة بنكهات مختلفة 75 جرام.

نبذة حول أسواق العثيم السعودية

أسواق العثيم واحدة من أبرز الأسواق التي تقدم إليكم منتجات طازجة فالمنتجات التي تقدمها إليكم العثيم إما غذائية أو غير غذائية، فإذا كنتم ترغبون في شراء المنتجات يمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع العثيم.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

فتشمل أسواق العثيم كل ما يحتاج إليه المنزل من فواكه وخضروات ولحوم ومخبوزات وبهارات ومستلزمات تنظيف ومستلزمات الطفل وكل ذلك بأسعار رمزية ومناسبة للجميع، ففي أي وقت يمكنكم التوجه إلينا فنحن نعمل على مدار الأسبوع بداية من أول اليوم حتى نهايته والمنتجات متوفرة حتى نهاية العرض.