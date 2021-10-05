طريقة عمل دونتس الدجاج والجبنة في المنزل

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عمر شويل - جدة طريقة عمل دونتس الدجاج بالجبنة، يحب الكثير من الأشخاص تناول الوجبات الخفيفة والشهية وخاصة التي يتم تناولها في المطاعم مثل وجبة الدونتس الدجاج والجبنه هي من الأكلات الشهية ويتحب الكثير من سيدات المنزل تجهيزها بطريقه شهية ولذيذة، بدون الحاجة إلي شرائها من الخارج وتقديمها لعائلتها، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل دونتس الدجاج والجبن بالمكونات والخطوات المطلوبة بالتفصيل. طريقة عمل دونتس الدجاج والجبن مكونات، 2 صدر دجاج مفروم بطاطس مسلوقة ومهروسة بصل أخضر فص ثوم ونصف كوب بقسماط ملعقة كبيرة نشأ وملعقة صغيرة ملح وفلفل ونصف كوب جبن بارميزان أو رومي مبشور. للتغطية، بيض وبقسماط دقيق زيت للقلب مايونيز وكاتشب. للتقديم، خس بطاطس ويدجز. تحضير دونتس الدجاج والجبنة في الخطوة الأولى هي يتم تجهيز وعاء وخلط المكونات مع بعضها ثم يتم تشكيل الدونتس جيدا بعد ذلك يتم حفظه فى الفريزر حتى يتجمد تماماً.

ثم يتم تغطيته بالدقيق والبيض والبقسماط وتسخين مقلاه فيها زيت غزير بعد ذلك يتم وضعه في الزيت ويترك حتى يصبح لونه ذهبي ثم يتم وضعه في أطباق التقديم ويتم تناوله مع الكاتشب والمايونيز والخس والبطاطس وبالهناء والشفاء. عمل دونتس بالسكر المكونات: ثلث كوب زبدة غير مملحة ونصف كوب سكر أبيض بيضة واحدة ملعقة فانيليا نصف كوب حليب سائل كوب ونصف دقيق كوب ونصف بكينج باودر نصف ملعقة ملح نصف ملعقة قرفة ثلاثة أرباع ك سكر بودر ثلاث ملاعق زبدة غير مملحة. طريقة التحضير يتم تسخين الفرن وتجهيز قوالب الدونات بقليل من الزبدة ثم يتم تقليب الزبدة مع السكر في وعاء ونضيف البيض والفانيليا والحليب وتقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة القرفة والملح والدقيق والبيكنج باودر وتقلب المكونات مع بعضها جيدا ثم يتم وضعها في القوالب ونقوم بوضع أو خبز الدونات في الفرن لمدة 12 دقيقة على الله متوسطة بعد ذلك يتم تزويد الزبدة ويتم وضعه في وعاء ونضيف إليها السكر البودرة ثم نقوم بوضع الدونات في الزبدة ثم في السكر وبعد ذلك يتم تقديمها وتناولها.

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