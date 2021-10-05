نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو دي منيوز بيتزا الرياض وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مطعم دومينوز بيتزا من أكثر المطاعم المعروفة والمشهورة في المملكة السعودية ويقوم بتقديم أفضل أنواع البيتزا التي يحب تناولها الملايين من الأشخاص ويوجد له العديد من الفروع، حيث تم تأسيس هذا المطعم في عام 1960 ويوجد له أكثر من 94 مطعم موجود في العديد من دول العالم وهي أكبر سلسلة بيتزا في الولايات المتحدة ويقوم جميع أنواع البيتزا بالجبن والبيروني.

منيو دومينوز بيتزا الرياض بالاسعار

يقوم دومينوز بيتزا في المملكة السعودية بتقديم أفضل وأشهى أنواع البيتزا المختلفة والمتنوعه والتي يحب تناولها الكثير من أشخاص، وبالتالي قمت بتحديد أسعار البيتزا حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها ومعرفة الأسعار لكي يتمكنوا من شراء ما يلزمهم لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أسعار وجبات وقد جاءت في دومينوز بيتزا وأسعار البيتزا المتنوعة.

كيفية طلب منيو دومينوز بيتزا

يمكنكم من خلال الخطوات التالية طلب دومينز بيتزا من خلال خدمة الدليفري داخل المملكة السعودية من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع دومينز بيتزا عبر الانترنت وتضغط على قسم الطلبات بعد ذلك تبدأ ب تحديد الطلب الذي تريد الحصول عليه.

بعد ذلك تبدأ ب تحديد موقعك على الخريطة وتسجل الدخول بعضويتك أو تقوم بالتسجيل في الموقع ثم تقوم بدفع ثمن الأوردر أو الدفع عند الاستلام بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمة تأكيد.

رقم دومينوز بيتزا الموحد السعودية

قامت سلسلة مطاعم دومينوز بيتزا بتوفير رقم موحد لجميع الفواكه لكي تسهل على جميع العملاء إمكانية التواصل معها في أي وقت وتقديم كافة الاقتراحات والاستفسارات أو في حالة تقديم الشكاوي حيث يمكن التواصل مع المطعم الموحد920012345.

اسعار بيتزا دومينوز الرياض

المنتج

السعر

بيتزا مارجريتا

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

بيتزا خضروات

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

بيتزا حارة

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

بيتزا هاوايان

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

البيبروني

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

دجاج الباربيكيو

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

دجاج الداينمايت

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

دجاج الأسطورة الباربكيو

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

دجاج الأسطورة الحار

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

دجاج الأسطورة الرانش

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

بيتزا ديلوكس

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

بيتزا تكس مكس

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

دجاج الأسطورة الرانش والهلابينو

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

دجاج الداينمايت الحار

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

بيتزا إيطاليانو

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

اكسترا فاجانزا

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

ميتزا

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

فيلي تشيز ستيك

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

فيلي تشيز ستيك الداينمايت

صغيرة ب 15، وسط ب 25، كبيرة ب 35 بريال

اسعار وجبات الدجاج في دومينوز

المنتج

السعر

وجبة الدجاج الفاخر

25 ريال

دجاج الكيكرز

25 ريال

داينامايت تشيكن

25 ريال

ستافت تشيزي بريد الموزاريلا

25 ريال

ستافت تشيزي بريد ايطاليانو

25 ريال

ستافت تشيزي بريد فاهيتا الدجاج

25 ريال

تويست الثوم

20 ريال

بطاطس ودجز

12 ريال

تورتيا دجاج الداينمايت أو الباربيكيو أو الرانش

16 ريال

حلويات كراونيز

25 ريال

شوكليت لافا سوفليه

12 ريال

تويست السينامون

20 ريال

صلصة حارة أو رانش أو باربيكيو أو سكر فانيلا أو مارينارا أو داينامايت

4 ريال