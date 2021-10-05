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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير اون لاين المجمعة للالكترونيات والأدوات الدراسية المكتبية في المقال التالي
عروض مكتبة جرير اون لاين، jarir bookstore مكتبة جرير أو التي تسمى باسم “شركة جرير” تعد من إحدى الشركات الهامة، وقد تم تأسيسها في سنة 1974 على أنها تعتبر من ضمن المكاتب التي تكون ذات الحجم الصغير في الثمانينات، كما أنها أيضًا تعد من الشركات المتخصصة في بيع مستلزمات التكنولوجيا الاستهلاكية والمنتجات، وكذلك كافة المستلزمات التي تخص بالمكتبة، وأيضًا الكتب مع الكثير من المنتجات الثانية في أماكن الشرق الأوسط.
عروض مكتبة جرير وتخفيضات متنوعة على الأدوات المكتبية والاليكترونية
عروض جرير اليوم
مكتبات جرير تقوم بتقديم أفضل الخصومات على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، وكذلك فهي تنافس أي أماكن أخرى، وتقدم عروض على جميع الأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية والهواتف المحمولة.
كما أنها تقدم العديد من العروض على الأدوات المدرسية المعروفة بمناسبة عودة الدراسة و أقوى الخصومات على الإطلاق، حيث أن مكتبات جرير معروفة بخصوماتها وعروضها الرائعة المنافسة للجميع في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير السعودية
- جرير ايفون 11 برو من عروض الجوالات في جرير، سعر هاتف ابل آيفون 11 بسعة 128 جيجا من الجيل الرابع باللون البنفسجي يكون 2899 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون وعروض جرير للجوالات هاتف آبل آيفون 11 بسعة 64 جيجا بايت يدعم الجيل الرابع باللون البنفسجي يكون بسعر 2599 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف أوبو A73 باللون الأسود بسعة 128 جيجا بايت من الجيل الخامس سعره يكون 999 بدلًا من 1299 ريال سعودي.
- سامسونج فولد جرير من عروض جرير على الجوالات سعر الهاتف من النوع سامسونج جالاكسي زد فولد 3 بسعة 256 جيجا بايت، 12 جيجا رام يكون 6799 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير حقيبة الظهر من النوع اتريوم تويل مع الملحقات المناسبة يكون سعرها 99 ريال سعودي باللون الأزرق الفاتح.
- بطاقة خصم جرير سعر صندوق وجبة الغذاء باللون الأخضر البحري الأزرق يكون 9 ريال سعودي.
- كود خصم جرير 225.00 مل من الصمغ الأبيض نوعها المزر يكون بسعر 29 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم 500.00 مل من الصمغ الأبيض لونه روكو باللون الأبيض يكون بسعر 19 ريال سعودي.
- مكتبة جرير كتب ورق الرسم من النوع هايجلوس ساطع بالألوان المختلفة يكون بسعر 28 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين قلم جاف باللون الأزرق الحبر نوعه بوليستون يونيكورن يكون سعره 15 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات هاتف محمول نوعه فيفو بسعة 256 جيجا بايت الأزرق شيمر يكون بسعر 2499 بدلًا من 2699 ريال سعودي.
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