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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر تحديث عروض اسواق العثيم اليوم على المنتجات الغذائية الطازجة والأساسية في المقال التالي
عروض اسواق العثيم اليوم، يعتبر هايبر ماركت عبدالله العثيم من إحدى الأسواق التي تعمل على تقديم الخصومات والعروض الكبيرة والقوية للغاية على العديد من السلع الغذائية وكذلك المنتجات الغذائية، ويقدم أيضًا عروضًا على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وغير ذلك، التي يرغب الكثير من المواطنين السعوديين معرفة هذه العروض لكي نالوا ما يريدونه من كافة المنتجات.
أجرأ العروض الترويجية من أسواق عبدالله العثيم لهذا الأسبوع على البهارات والأغذية
عروض العثيم الاسبوعية في المملكة العربية السعودية
يكون هايبر عبد الله العثيم الذي يتواجد في المملكة العربية السعودية مستمرًا في أن يقوم بعمل أكبر وأقوى الخصومات والعروض أيضًا خلال الشهر الجاري، ويكون الشعار الخاص بالهايبر بأنه مستعد تمامًا للعودة إلى المدارس والدراسة، بحيث أنه يعمل على توفير الكثير من المستلزمات التي يقوم باستهلاكها العديد من الأعمار في المدارس وغيرهم، مع تواجد أيضًا الكثير من المنتجات والمستلزمات الأخرى.
عروض العثيم اليوم الاثنين في السعودية
- عروض العثيم كيلو جرام من البانيه العادي سعره يكون 47.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم 15 قطعة برجر من النوع أطياب البقري سعره يكون 118.95 بدلًا من 149.75 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية 3 قطع بيتزا من النوع لاتينا سعرها يكون 27.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم 400 جرام من الجمبري المقشر سعره يكون 42.94 بدلًا من 59.99 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين 400 جرام من البسلة السادة تكون بسعر 10.45 بدلًا من 13.75 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم 1 لتر من زيت هالي حجم 800 مل يكون بسعر 18.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم 280 جرام للصلصة من النوع فيكتو تكون بسعر 4.75 بدلًا من 5.10 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم حبة واحدة من التونة الأمريكانا حجم 170 جم سعرها يكون 19.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب 1 لتر خل من النوع توليدو يكون بسعر 5.25 بدلًا من 5.75 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم كيلو جرام أرز بسمتي من النوع رجب العطار بسعر 21.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده 500 جرام جولاش من النوع سنبلة سعرها يكون 16.95 بدلًا من 21.75 ريال سعودي.
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