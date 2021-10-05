شوف مهرجان عروض جرير السنوي Garir على جميع الأجهزة اللألكترونية أيفون 13 وجميع أنواع الجوالات واللابتوبات

توفر مكتبات جرير Garir بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات والتنزيلات على أسعار العديد من الأجهزة الإلكترونية، وخاصة على الجوالات، واللابتوبات، وعلى العديد من الأجهزة الكهربائية، وكذلك على أسعار الإكسسوارات الخاصة بكافة أنواع الإلكترونيات، وكذلك على الحقائب المدرسية، وكل ما يخص مستلزمات المدارس للأطفال والمدرسين، وغيرها العديد من الأقسام الأخرى، وسوف نستعرض مع حضراتكم اليوم أفضل عروض جرير بالسعودية Garir Ksa على إكسسوارات الجوالات واللابتوبات، وغيرها عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض جرير على جميع أنواع الإكسسوارات Garir

يتوفر بمكتبات جرير بمدن المملكة العربية السعودية خصومات مميزة جداً على أسعار العديد من إكسسوارات الأجهزة الإلكترونية بأنواعها، ومنها: خصم خاص على أسعار جميع أنواع الأوتربوكس (حافظات الكمبيوترات اللوحية) مع واقي شاشة بأحجام وألوان مختلفة، كما يتوفر لديهم تخفيضات أخرى على أسعار اكس دوريا باندل 2*1 حافظات الكمبيوتر اللوحي مع واقي شاشة بألوان وأحجام متنوعة، وعلى النوع الآخر منها المتوافق مع أيباد ميني5.

عروضات مكتبات جرير لآخر الشهر الحالي

وكذلك يتوفر لدى جميع فروع مكتبات جرير Garir خصومات خاصة على أسعار: آبل Apple سمارت حافظات الكمبيوتر اللوحية فوليو 2020، والمتوافقة مع أيباد 11 بألوانها وأحجامها المختلفة، كما لديهم خصومات خاصة على سعر آبل بينسل Ipad stylus for ipad pro 12.9 2017/2018، ولديهم أيضاً خصم خاص على سعر سبيندل باندل باك حافظة الكمبيوتر اللوحي مع واقي شاشة بأحجام متنوعة، وألوان مختلفة، كما لديهم خصم آخر على سعر اكس دوريا باندل 2*1 حافظة الكمبيوتر اللوحي مع واقي شاشة ، وكذلك لديهم خصومات خاصة على أسعار آبل سمارت غطاء مع حامل أيباد 10.2 متوافق مع أيباد 10.2، وغيرها من العروض.

عروضات مكتبات جرير على قطع مختارة حتى نفاذ الكميات Garir store

يتوفر كذلك بمكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية خصومات مميزة على: سعر آبل Apple ماجيك لوحة مفاتيح مع تثبيت مغناطيسي والمتوافقة مع أيباد برو 11 ipad pro، كما يتوفر لديهم تخفيض مميز على سعر آبل Apple لوحة المفاتيح الذكية مع حافظة تابليت، ومعها وصلة أيباد هدية، وغيرها.