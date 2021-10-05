شوف أسعار الجوالات الذكية والآيفون iphone 13 عروض اكسترا السعودية بخصومات هائلة

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عمر شويل - جدة أسعار الجوالات الذكية والآيفون iphone 13 وكل الإصدارات متاحة عبر عروض اكسترا السعودية التي تتبع تسهيل للتمويل وذلك بتقسيط المبيعات بدون كفيل أو تحويل راتب، وتعد اكسترا صرح إلكتروني كبير يضم الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ومستلزمات المنزل والأجهزة اللوحية، ومتطلبات كثيرة مثل الساعات الحديثة الذكية والسماعات بجميع أنواعها أيضا وغيرهم الكثير، هذا المتجر يمكنك من شراء الهواتف بعروض حصرية مذهلة ضمن الفعاليات لتحطيم الأسعار ومواجهة الغلاء على المشتريات، وذلك عن طريق تقديم خدمات تتيح لكل شخص سواء مواطن أو مقيم من الحصول على ما يرغب في شرائه عبر خدمة التقسيط المريح بدون أن يقدم ضامن أو يضطر إلى تحويل الراتب، بخطوات سهلة أون لاين عبر موقع المتجر www.extra.com/ar-sa والتصفح لمشاهدة كل العروض المتاحة.

عروض اكسترا السعودية بخصومات هائلة

عروض على جوالات آبل آيفون 11 و12

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أسعار الجوالات الذكية آيفون Apple iphone 13

أسعار هاتف آبل آيفون Apple iphone 13 عروض اكسترا السعودية

هاتف آيفون 13 سعة 128 جيجا 5G باللون الأحمر والأزرق بسعر 3799 ريال سعودي.

آبل آيفون 13 سعة 256 جيجا 5G متاح بالألوان الأزرق والوردي وسماء الليل والأبيض المضيء بسعر 4299 ر. س.

آبل آيفون 13 سعة 512 جيجا 5G بألوان (أزرق – أسود – أحمر – وردي – الأبيض اللامع) بسعر 5299 ر. س.

آبل آيفون 13 برو الأكثر مبيعاً في المملكة سعة 512 جيجا 5G متاح باللون الذهبي والفضي بسعر 6199 ر. س.

آيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا 5G لونه ذهبي بسعر 5699 ر. س.

آيفون 13 ميني سعة 128 جيجا 5G باللون (أزرق – أسود – أحمر) بسعر 3299 ر . س.

أيفون 13 ميني سعة 256 جيجا 5G باللون الوردي – الأزرق – سماء الليل – الأحمر – الأبيض ضوء النجوم بسعر 3799 ر س.

آبل آيباد ميني الجيل السادس وأي فاي وخلوي 8.3 بوصة سعة 64 جيجا من الأكثر مبيعا في السعودية بسعر 3049 ر س.