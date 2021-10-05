شوف أقوى عروض ساكو السنوية على الأجهزة المنزلية والكهربية لا تفوتك

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تنظم عروض ساكو السنوية مئات التخفيضات على المنتجات المختلفة. عبر موقع ساكو الإلكتروني وفي معارضها المنتشرة في انحاء المملكة. وتستمر هذه العروض ابتداءاً من يوم الخميس 23 سبتمبر وتنتهي يوم السبت 16 أكتوبر. وتعتبر هذه المدة فرصة كبيرة لجميع الراغبين في شراء الأجهزة المنزلية الكهربية المختلفة من مكانس كهربية وقلايات هوائية. كما توجد مئات الأصناف من الأجهزة التي لا غنى عنها في أي منزل مثل الخلاطات والأفران الكهربية وأجهزة تنقية الهواء المختلفة وغيرها الكثير. عروض ساكو بأقوى التخفيضات توفر لك ساكو منتجات سنكور مع ضمان استبدال المنتج لمدة عامين. احصل على قلاية سينكور مع إغلاق تلقائي واحصل على الثانية مجاناً مقابل 359.75 ريال فقط.

اشتري قطعة من فرن قلاية هوائية سعة 11 لتر بقوة 1800 واط مقابل 889 ريال واحصل على القطعة الثانية مجاناً.

خلاط يدوي بقوة 1000 وات مع وعائين سعة 500 مل و800 مل مع ضمان لمدة 6 سنوات من سينكور مقابل 399 ريال بدلاً من 499.75 ريال بتوفير قدره 100.75 ريال سعودي.

خلاط سوبر سعة 2 لتر بقوة 1800 وات sencor بسعر 524 ريال بدلاً من 699 ريال بتوفير قدره 175 ريال. وفر حتى 130.75 ريال سعودي عند قيامك بشراء قلاية هوائية فيليبس مقابل 299 ريال بدلاً من 429.75 ريال.

مقلاة زيت عميقة مصنوعة من الاستيل سعة 2.5 لتر بقوة 1400 وات مقابل 139 ريال بدلاً من 169.75 ريال.

مايكرويف رقمي سعة 20 لتر قوة 700 وات بسعر 299 ريال بدلاً من 329.75 ريال. بتوفير قدره 30.75 ريال.

وفر مبلغ 284 ريال واحصل على ضمان لمدجة ست سنوات مع محضرة طعام سينكور سعة 4.5 لتر قوة 1000 واط بسعر 675 ريال بدلاً من 959 ريال. تخفيضات موقع ساكو saco offers توفير بقيمة 257 ريال على جهاز تنقية الهواء ألترا كلين لغرفة بمساحة 34 متر مربع بسعر 598 ريال بدلاً من 855 ريال. رسوم توصيل المنتج 25 ريال فقط. يعتبر هذا الجهاز فعال جداً في تنقية الهواء ويزيل الغبار الحطام والعث. كما انه يلتقط الأوساخ المنزلية ووبر الحيوانات الأليفة أيضاً بالغضافة إلى السجائر وغيرها.

جهاز تنقية الهواء فيليبس 20001 AC2939/90 بسعر 1599 ريال بدلاً من 1359 ريال. ينقي الغرف حتى مساحة 98 متراً مربعاً فلتر HEPA والكربون النشط متصل بتطبيق كلين هوم.

احصل على ماكينة غسيل المفارش بالشامبو 220 فولت مقابل 999 ريال بدلاً من 1449 ريال واستمتع بتوفير قدره 450 ريال. سعة خزان الأوساخ 2.7 لتر بينما سعة خزان الماء 3.2 لتر. قوة الموتور 1350 ريال. تتميز هذه الماكينة بقدرتها على إزالة الأوساخ المتراكمة من الأعماق لتنظيف المنزل بالكامل. كما أنها تتيح غسل الأرضيات رسوم التوصيل 25 ريال كما يمكنك شراء المنتج بالتقسيط ودفع قسط شهري 333 ريال على ثلاث دفعات بدون رسوم مع تمارا للتمويل. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض ساكو السنوية على الأجهزة المنزلية والكهربية لا تفوتك - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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