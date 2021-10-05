شوف عروض جرير على اللاب توب والجوال والشاشات تصل ل 60% خلال شهر أكتوبر

عروض جرير السعودية سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث أن هايبر جرير يقوم بتقديم العروض والخصومات القوية للغاية أما أن تكون عروض يومية وأخرى عروض أسبوعية، كما أن تلك الشركة صارت من الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول إلى السوق المالي في المملكة العربية السعودية عام 2003، كما أن المقر الرئيسي بتلك الشركة يكون في مدينة الرياض بالسعودية.

عروض جرير السعودية

شركة جرير أو التي تكون معروفة باسم “مكتبة جرير” تم تأسيسها في عام 1974 على أنها مكتبة صغيرة الحجم في الثمانينات، حيث أن شركة جرير تعتبر من ضمن الشركات التي تخص في منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية وهي جميع المستلزمات التي تخص المكتبة وكذلك الكتب والعديد من المنتجات الأخرى في الشرق الأوسط.

عروض جرير السعودية

خصومات جرير اليوم سعر الهاتف من النوع تيلو جامز سعة 256 جيجا بايت يكون 2799 بدلًا من 3499 ريال سعودي باللون الاحمر.

سعر التليفزيون من النوع سكاي وورث بدقة 4k الترا اتش دي، دي ال اي دي يكون 3099 بدلًا من 4499 ريال سعودي.

سعر التليفزيون من النوع هايسنس بدقة 4k الترا اتش دي، دي ال اي دي يكون 3199 بدلًا من 5199 ريال سعودي.

سعر التليفزيون من النوع هاير بدقة 4k الترا اتش دي، دي ال اي دي يكون 2599 بدلًا من 4799 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبة جرير