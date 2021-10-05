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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على اللاب توب والجوال والشاشات تصل ل 60% خلال شهر أكتوبر في المقال التالي
عروض جرير السعودية سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث أن هايبر جرير يقوم بتقديم العروض والخصومات القوية للغاية أما أن تكون عروض يومية وأخرى عروض أسبوعية، كما أن تلك الشركة صارت من الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول إلى السوق المالي في المملكة العربية السعودية عام 2003، كما أن المقر الرئيسي بتلك الشركة يكون في مدينة الرياض بالسعودية.
عروض جرير السعودية
شركة جرير أو التي تكون معروفة باسم “مكتبة جرير” تم تأسيسها في عام 1974 على أنها مكتبة صغيرة الحجم في الثمانينات، حيث أن شركة جرير تعتبر من ضمن الشركات التي تخص في منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية وهي جميع المستلزمات التي تخص المكتبة وكذلك الكتب والعديد من المنتجات الأخرى في الشرق الأوسط.
عروض جرير السعودية
- خصومات جرير اليوم سعر الهاتف من النوع تيلو جامز سعة 256 جيجا بايت يكون 2799 بدلًا من 3499 ريال سعودي باللون الاحمر.
- سعر التليفزيون من النوع سكاي وورث بدقة 4k الترا اتش دي، دي ال اي دي يكون 3099 بدلًا من 4499 ريال سعودي.
- سعر التليفزيون من النوع هايسنس بدقة 4k الترا اتش دي، دي ال اي دي يكون 3199 بدلًا من 5199 ريال سعودي.
- سعر التليفزيون من النوع هاير بدقة 4k الترا اتش دي، دي ال اي دي يكون 2599 بدلًا من 4799 ريال سعودي.
تخفيضات مكتبة جرير
- عروض جرير اليوم سعر الهاتف من النوع سامسونج جالكسي اس 21 ألترا سعة 256 جيجا بايت يكون 4499 بدلًا من 5399 ريال سعودي.
- خصومات جرير سعر اللاب توب من النوع ليزر برو 17 يكون 14699 ريال سعودي.
- سعر التليفزيون من النوع سوني يكون 5999 بدلًا من 6999 ريال سعودي.
- سعر الهاتف من النوع جالاكسي اس 21 الترا بسعة 256 جيجا بايت يكون 4499 بدلًا من 5399 باللون الفضي ريال سعودي.
- سعر هاتف من النوع جالاكسي اس 20 اف اي بسعة 128 جيجا بايت يكون 2249 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
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