نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض بنده السعودية المقر الرئيسي الخاص بشركة بنده يقع في المملكة العربية السعودية، وهي من ضمن الشركات المتخصصة في مجال البيع من خلال التجزئة، كما أنها تعد من المتاجر التي تختص في البيع عن طريق التجزئة الأساسية التي تتواجد في مناطق الشرق الأوسط، وأيضًا فهي تعد من إحدى أكبر السلاسل الخاصة بالمتاجر، حيث أن قد وصل عدد المتاجر إلى مائتان متجرًا تقريبًا يكونوا متواجدين في أربعة وأربعين مدينة.
عروض بنده السعودية
يستمر خصومات بنده في عمل الخصومات والعروض الكبيرة والرائعة للغاية، حيث أن يقوم بتقديم هذه العروض والخصومات أما أن تكون كل يوم، أو أخرى كل أسبوع، كما يأتي إلى الهايبر كل عام نحو مائة وعشرون ألف زبون إلى متاجر بنده، حيث أنه يتواجد في هذا المتجر الكثير من السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية.
تخفيضات بنده اليوم
- 500 مل لسائل الاستحمام من لوكس يكون بسعر 41.95 بدلًا من 83.90 ريال سعودي.
- 235 لمعطر الجسد جي من كازانوفا يكون بسعر 18.75 بدلًا من 37.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من الزيتون الكوبوليفا الأسود أو الأخضر يكون 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 40 * 200 مل من مياه دالا سعرها يكون 12.95 بدلًا من 18.75 ريال سعودي.
- كيلو جرام من برتقال العصير جنوب أفريقي يكون بسعر 3.50 بدلًا من 6.50 ريال سعودي.
- كيلو جرام من السمك الأبيض سعره يكون 19.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.
- ستروجانوف البقري البرازيلي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 34.95 ريال سعودي.
- فخذ الخروف الاسترالي مع العظام تكون بسعر 42.95 ريال سعودي.
- 2 * 432 جرام من جبنة مربعات من النوع كيري تكون بسعر 23.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من صدور الدجاج الطرية من النوع ساديا تكون بسعر 39.95 بدلًا من 58.95 ريال سعودي.
- 100 جرام من قهوة دافيدوف ريتش أروما يكون بسعر 18.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من عسل الغابة السوداء لانجنيز سعره يكون 74.95 بدلًا من 102.25 ريال سعودي.
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