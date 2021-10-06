شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda من مجله بنده Hyper Panda وخصم يصل إلى 60% من موقع بندة

نقدم لحضراتكم عملاء بنده الكرام العديد من التخفيضات والخصومات المميزة على جميع أنواع المنتجات المطلوبة في كل منزل، حيث يتوفر في العروض ما هو متوفر بجميع أقسام محلات هايبر بنده Panda، ومنها: عروض على الأدوات المنزلية، والمنظفات، كما يتوفر عروض أخرى على جميع أنواع المأكولات الطازجة، والمعلبة، وكذلك المثلجات، والمخبوزات بأنواعها، وعلى لحوم بنده الطازجة، ودجاج بنده، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على أسعار مساحيق الغسيل، والمعطرات، وكذلك على الملمعات، وغيرها من العروض، وسوف نقدم لكم اليوم أفضل عروض بنده الصفحة الرئيسية من داخل مجله بنده الأسبوعية بخصومات تصل إلى 60% لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات، وإليكم تفاصيل العروض:

عروض بنده الصفحة الرئيسية من مهرجان العروض السنوي

يتوفر بجميع فروع بنده بالمملكة العربية السعودية أقوى الخصومات على أسعار العديد من المنتجات الخاصة بالتنظيف، ومنها: خصم خاص على سعر سائل غسيل الصحون من جينتو، وكذلك يتوفر لديهم أقوى الخصومات على أسعار فيري بلس بقوة بديلة للمبيض.

عروض بنده بصفحة واحدة Hyper Panda

يتوفر داخل عروض بنده ماركت Panda market لهذا الأسبوع أقوى الخصومات على أسعار: عبوات سائل غسيل الصحون من فيري، وكذلك خصم خاص منهم على سعر منعم الأقمشة من كمفورت برائحة نواعم الزهور، ورائحة ندى الربيع، وكذلك لديهم خصم خاص على سعر سائل غسيل الصحون من بريل Peril، ولديهم أيضاً أقوى الخصومات على أسعار بخاخ النشاء الأصلي من مريتو، كما يتوفر أيضاً خصومات مميزة على سعر كبسولات الغسيل من تايد وأريال، وعلى أسعار منعم الأقمشة المركز من داوني Downy، كما لديهم أقوى الخصومات على أسعار منعم الأقمشة العادي من داوني.

عروض هايبر بنده وعروض بنده الأسبوعية

يتوفر لدى هايبر بنده Hyper Panda أقوى الخصومات على أسعار كبسولات الكل في واحد من فيري Fairy، وكذلك خصم آخر على سعر سائل غسيل الصحون المركز من لوكس صن لايت، كما لديهم أقوى الخصومات على أسعار سائل غسيل الصحون المضاد للبكتيريا من جف Jif، وكذلك خصم خاص منهم على سعر ملمع الآثاث من موبي، وعلى سعر المنظف والملمع من الستيل.