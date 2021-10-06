شوف عروض التوفير أسواق العثيم السعودية othaim تسوق بالخمس ريالات

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عمر شويل - جدة عروض التوفير أسواق العثيم السعودية othaim ، عروض الخمس ريالات و ال عشرة وال خمسة عشر تعود من جديد، إذا كنت تبحث عن عروض موفرة على منتجاتك المفضلة، كل ماعليك هو التسوق من أسواق العثيم بعد أن تطالع مجلة العروض الأسبوعية، ووضع قائمة للمنتجات الراغب في شرائها، عروض قوية، وتوفير أكثر، أشتري حبة وخذ الأخري مجاناً بنفس السعر، مهرجان تحطيم الأسعار من العثيم ماركت.

عروض التوفير أسواق العثيم السعودية othaim تسوق بالخمس ريالات

عروض مميزة على السلع بأنواعها المختلفة، مرقة الدجاج من المكونات الرئيسية في العديد من الأكلات لتمنحها نكهة مميزة، سعر العرض 10 ريال، بجانب أن عليها زيادة 50% مجاناً، يجب غسل الأسنان على الأقل مرتين يومياً، أوبعد تناول كل وجبة للحفاظ على صحتها، ومقاومة التسوس و حساسية اللثة، والتخلص من رائحة الفم الكريهة. يعتبر معجون كلوس أب من الأنواع الجيدة سعر العرض 5 ريال حجم 120 جم، لا تهمل إستخدام معجون الأسنان يومياً.

البطاطس المقلية من الأكلات المحببة للأطفال، لا يملون منها أبداً، لذا عادة ما تفضل الأم أن يكون لديها كميات منها معدة سابقاً، لتكون مقرمش، وشهية، وسريعة الإعداد، بطاطس ساديا المقرمش وزن 2 كيلو ونص ب 15 ريال فقط تباع بنصف الثمن، سواء السميكة أو الرفيعة.

أسواق العثيم السعودية othaim

الأجبان من الأطعمة الضرورية التي يجب الحرص على تناولها بشكل يومي، للحصول على مايحتاج إليه الجسم من كالسيوم، لبناء صحي وقوي وبالأخص الأطفال في مراحل النمو، يتوافر أنواع مختلفة وبأسعار جيدة في العثيم ماركت ومنها:

جبنة فيكتو الإسطنبولي والفيتا ب 10 ريال.

جبنة انكور فيتا ب 7،95 ريال.

كيلو من شبيه جبن الزهار ب 15 ريال.

عروض مخبز العثيم

إذا ذهبت إلي العثيم ماركت لا تستطيع أن تتجاهل قسم المخبوزات بسبب الرائحة الشهية، والطازجة التي تفوح منه، بجانب العروض المذهلة على المخبوزات التي تعد يومياً، عشاق الدونتس علبة مكونه من 4 حبات ب 5 ريال فقط نكهات منوعة، علبة من التارت حجم متوسط لوتس ب 10 ريال، كافة منتجات زاد عليها عروض ومهرجان العشرة ريال، سواء الكيك، أو قرص السمسم، والكرواسون والشابورة.