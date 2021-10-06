نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 60% في العثيم السعودية اليوم على كافة المنتجات وتسوق بالخمس ريالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت إليكم أسواق العثيم مجموعة من العروض على مختلف المنتجات، فاستطاع متاجر العثيم أن تحقق نجاح كبير بين كافة المتاجر الأخرى المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث يتواجد في المملكة العربية السعودية الكثير من المتاجر يعد العثيم من أهمهم وأشهرهم، ومن خلال مقالنا التالي سنتعرف معكم على أبرز عروض العثيم.

عروض العثيم اليوم في المملكة العربية السعودية

تشمل العثيم الكثير من العروض والتخفيضات ومن بين المنتجات التي يتوفرها عليها العرض كلاً من ملين كمفورت مركز أوركيد ومسك 1.5 لتر وصابون أومو أزرق خمسة كيلو وكريم فير اند لفلي فيتامين مائة جرام ومعجون سيجنال مكافح تسوس الأنسان 120 مل وشامبو هيربال صبار وبامبو 400 مل وصابون بونكس أزرق الأصلي سبعة كيلو وصابون فيرس بلس ليمون 1250 مل.

عروض العثيم الأسبوعية

يشمل العرض على مزيل عرق ليدي سبيد أورشاد 65 جرام وكاسات قهوتي ورق 9 اونز 50 حبة وزيت وصنى حياة للقلي والطبخ 1.5 لتر وأرز السفير مزة سيلا بسمتي كريمي 10 كيلو وحليب المراعي مكثف محلي، يشمل العرض على زبادي المراعي كامل الدسم اثنين كيلو وكورن فليكس كونتري كيلو ولبنة بريزيدن 2750 جرام، يحتوي العرض على شاشة امبيكس سمارت 50 ولعبة سيارة ريموت وشنطة سفر ترفيل مات ومضخة سفاري إلكترونية وكرة قدم فيراري.

خصومات أسواق العثيم السعودية

يشمل العرض على بطارية دوراسيل بلس باور وعسل نحل صافي لانجنيز 500 جرام وشوكولاتة نوتيلا برطمان وصلصة طماطم ندى 8*135 جرام وخلطة زبدة إماراتي وجبن فيتا مصري وشبيهة جبن الزهار ملح خفيف وتوت أزرق 125 جرام وتمر خلاص الإحساء مكنوز كيلو واحد، لحم عجل بلدي بدون عظم، ولحم خروف بربري بالعظم، ولحم رفيدي بالعظم.

المزيد حول أسواق العثيم السعودية

بعد ما تعرفتم على بعضاً من المنتجات التي يتوفر عليها العرض من قبل العثيم على ما زلتم تبحثون عن متجر للتعامل معه فبكل تأكيد لن تجدوا أفضل من العثيم فالمنتجات التي يوفرها إليكم تتسم بأنها صحية وخالية من أي مشكلة وطازجة، يوجد للعثيم أكثر من فرع ويمكنكم في أي وقت التوجه لأي فرع من الفروع فالعثيم دائماً في انتظاركم.