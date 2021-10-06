نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أشهر أنواع حلوى المولد في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل أشهر أنواع حلوى المولد، تعتبر حلوى المولد من أكثر العادات المصرية المعروفة ويتم تجهيز بعض الأصناف المحددة من الحلوى للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويحب الكثير من الأشخاص شراء كمية من الحلويات بألوان مختلفة، وبالتالي تبحث الكثير من الأمهات عن طريقه تجهيز حلوى المولد النبوي الشريف بدلا من شرائها من الخارج لكي يتم تقديمها للأطفال، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل حلوى المولد النبوي الشريف بالتفصيل.

How to make the most famous types of birthday candy at home

طريقة عمل السمسمية

المكونات ملعقة كلوكوز لوز فسدق، ثلاثة أكواب سمسم.

الشربات، ثلاث أكواب سكر كوب ماء جلوكوز ملعقة ملح الليمون.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى يتم وضع الجلوكوز مع الشربات على متوسطة ثم نقوم بإضافة السمسم المحمص وتقلب المكونات مع بعضها بعد ذلك يتم رفعها من على النار.

بعد ذلك نقوم بتشكيلها ثم يتم تركها حتى تبرد وتتماسك ويتم تقديمها.

طريقة عمل الحمصية

المكونات، كيلو حمص 300 جم سكر 500 جرام عسل جلوكوز ماء زيت.

طريقة التحضير

في الخطوة الأول يتم تحميص الحمص في الفرن ثم نضع العسل مع الماء على نار هادية حتى يصبح قوام متماسك ثم نقوم بإضافة الحمص، بعد ذلك يتم وضعه في صينية مدهونة ويتم تركه حتى يبرد ثم وضعه في أطباق التقديم وتناوله وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الفوليه

المكونات، 300 جرام سكر 500 جرام عسل الجلوكوز كيلو فول سوداني.

طريقة التحضير

يتم تحميص الفول السوداني في الفرن ثم نبدأ بتزود السكر مع العسل وإضافة القليل من الماء ويوضع على النار، وبعد أن يحصل يصبح القوام متجانس يتم وضع الفول السوداني ثم نقوم بوضع الفولية في صينية مدهونة بقليل من الزيت ويتم فرد حتى يتساوى ثم نقطعها بالسكين وبعد أن يضع الكثير من تقديمه وبالهناء والشفاء.