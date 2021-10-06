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طريقة عمل البصارة بطريقه شهية ولذيذة، تعتبر من الأكلات الشعبية التي يحب تناولها كثير من الأشخاص تحتوي على قيمة غذائية كبيرة وتمد الجسم بالطاقة والنشاط وهي من الأكلات التي لا تحتاج إلى تكلفه شديدة لتجهيزها في المنزل ولا تحتاج كثير من الوقت، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على مقادير مكونات البصارة في المنزل. طريقة عمل البصارة The way Al-Basara works المكونات، فول مدشوش ملوخية ناشفة كرفس ثوم ماء مغلي شبت فصل كزبرة فلفل حار وجوزة الطيب بصل محمر في فلفل أسود ملح كمون. طريقة تجهيز البصارة أولا يتم خلط الثوم والكرفس والكزبرة والملوخية والفلفل الحار والبصل في وعاء على النار وتترك حتى تصل إلى مرحلة الغليان، وبعد ذلك يتم إضافة الفول المدشوش وتترك المكونات مع بعضها حتى تنضج.

بعد ذلك نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود والكمون وجوز الطيب وتخلط المكونات مع بعضها حتى تنضج وتترك على الأقل من 50 دقيقة بعد ذلك يتم رفعها من على النار.

وبعد أن تبرد يتم طحنها في الخلاط وبعد ذلك يتم وضعه في وعاء آخر ثم نبدأ بتحميل البطاطس أو الثوم وضعوا على الوجه بعد إضافة البصارة في أطباق التقديم وبعد ذلك يتم تناولها وبالهناء والشفاء. طريقة عمل البصل المخلل المكونات: كيلو بصل صغير الحجم 2كوب ملح 2 كوب خل أبيض ونصف ملعقة سكر وملعقة ببهارات مخلل وملعقة فلفل أسود. طريقة التحضير يتم غسل البصل جيدا ثم يتم وضعه في وعاء به ملح دون أن يتم تقسيم وثم نقوم بوضع في الماء المغلي وانتهت لمدة يومين مع التقليب من وقت إلى آخر. في الخطوة التالية ثم تصفية البصل من الماء والتخلص من القشرة بعد ذلك يتم وضع البصل في وعاء ماء مغلي مرة أخرى ويترك لمدة خمس دقائق ثم يتم تصفيته وتكرار هذه الطريقة مرة أخرى لمدة ثلاث دقائق، وبعد أن يبرد البصل نقوم بغلي ونضع البهارات والفلفل والسكر ونضيف الملح على النار. بعد ذلك تترك لمدة 15 دقيقة يتم وضع البصل في وعاء زجاجي نضيف معقم ويتم إضافة القليل من الملح والخل وقفل الوعاء جيدا ثم يتم وضع في مكان مظلم لمدة أسبوع حتى ينضج. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة عمل البصارة بطريقه شهية ولذيذة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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