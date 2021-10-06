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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس وتخفيضات تصل الى 75% بمناسبة الذكرى السنوية 43 في المقال التالي
عروض بنده اليوم الخميس، يستمر هايبر بنده في عمل العروض والخصومات الرائعة والكبيرة للغاية، حيث أن القيام بتجهيز هذه الخصومات والعروض أما أن تكون بصفة يومية، أو بصفة أسبوعية، كما يتوافد على هايبر بنده كل عام حوالي المائة والعشرون ألفا من العملاء إلى فروع متاجر بنده المتعددة، وذلك لأنه يوجد في هذه الفروع من متاجر بندة الكثير من المنتجات الغذائية والكهربائية والالكترونية وغيرها.
تخفيضات هايبر بنده بمناسبة الذكرى السنوية وهدايا عظيمة بقيمة مليون ريال
عروض بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية
يقع مقر شركة أسواق بنده الرئيسي الخاص بإدارة مجموعة بنده في المملكة العربية السعودية، وهي تعتبر من ضمن أهم وأشهر الشركات المتخصصة في مجالات تجارة التجزئة. كما أنها تعد من المتاجر المختصة في البيع عن طريق التجزئة الأساسية التي تتواجد في مناطق الشرق الأوسط، وأيضًا فهي تعد من إحدى أكبر السلاسل الخاصة بالمتاجر، حيث أن قد وصل عدد المتاجر إلى مائتان متجرًا تقريبًا وهم متواجدين في أربعة وأربعين مدينة.
عروض هايبر بندة الاسبوعية بالسعودية
- عروض هايبر بنده سعر الكيلو من فخذ الخروف الأسترالي مع العظام يكون 42.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم كيلو جرام من برتقال العصير جنوب أفريقي يكون سعره 3.50 بدلًا من 6.50 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة 40 * 200 مل مياه من النوع دالا سعرها يكون 12.95 بدلًا من 18.75 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع اثنان كيلو جرام لصدور الدجاج الطرية من النوع ساديا يكون بسعر 39.95 بدلًا من 58.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم 500 جرام من عسل زهرة الأكاسيا بسعر 39.95 بدلًا من 77.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة 10 كيلو جرام من سكر الأسرة الناعم أو الخشن يكون بسعر 21.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده سعر جبن الشيدر الأحمر أو البيضاء الإيرلندية يكون 34.95 بدلًا من 63.25 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع 12 * 32 جرام من كب كيك الكريمة نحول يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.90 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده قطعتان بحجم 500 جرام من زبادي المراعي كامل الدسم بسعر 5.50 بدلًا من 7 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة 1000 جرام من البطاطا المهروسة المقلية ذات الحجم الكبير يكون سعرها 9.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية 120 جرام من ميني رولز أمريكانا سعرها يكون 11.90 بدلًا من 17.85 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي كورن فليكس من النوع كونتري نستله حجم 3 * 500 جرام يكون سعره 26.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
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