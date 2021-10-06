ما هي القهوة كورتادو وطريقة تحضيرها، تعتبر هذه القهوة من أكثر المشروبات التي لا يمكن الاستغناء عنها في العديد من دول العالم وهي مجموعه من الاسبرسيو وهو عبارة عن قوام كريمي له مزاج شهي، واشتهرت كثيراً في دول إسبانيا والعديد من دول العالم هذا النوع يتم اضافة إليه الحليب الساخن على البخار ويوجد منها العديد من الطرق التي يتم تجهيزها، لهذا سوف نتعرف من القادمة على طريقة تحضير القهوة الكورتادو.

طريقة تحضير القهوة الكورتادو

المكونات ، لسه ملعقة من الفانيليا قهوة الاسبريسو وكوب الأ ربع من اللبن المغلى على المخ أو ملعقة من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير

يجب استخدام كمية مناسبة من الاسبريسو ويتم تجهيز كوب من القهوة ونقوم بوضع الحليب على البخار وبعد أن يغلي نقوم بإضافة الفانيليا ثم نقوم بإضافة كميه الاسبريسو، وتقلب المكونات حتى تتجانس مع بعضها ثم نضيف عسل النحل الخام وبالتالي يجب أن تكون نسبة الاسبريسو نفس كمية الحليب يمكن تناول هذه القهوة بجانب البسكويت أو الحلوي.

طريقة تحضير القهوة بالماكينة

نقوم بتجهيز كمية مناسبة من حبوب القهوة ويتم تحليتها بعد ذلك نقوم بوضع القهوة في الماكينة ثم نضع الفلتر الخاص بالقهوة في الماكينه ونترك ثم أخراج قطع القهوة الكمية المناسبة لمشروب القهوة وقطعتين فقط .

بعد ذلك يتم خلط القهوة ونقوم بعمل الحليب على البخار ويفضل أن يكون لبن كامل الدسم أو يمكن استخدام حليب اللوز أو جوز الهند وتخلط باقي المكونات مع بعضها عن طريق وضع الحليب على قهوة الاسبريسو بشكل تدريجي وينبغي أن تكون الكمية متساوية مع بعضها لتجهيزات بشكل أفضل.

فوائد قهوة كورتادو