شوف مهرجان عروض جرير Garir في جميع فروع مكتبة جرير بالمملكة Garir Store

من داخل مكتبات جرير Garir Store في دول الخليج العربي، وخاصةً في المملكة العربية السعودية، نقدم لكم سكان المملكة جميعاً أقوى عروض جرير السنوية على جميع المنتجات لدى مكتبات جرير، وخاصة على الأجهزة الإلكترونية، حيث تعد مكتبات جرير من أكبر المكتبات الموجودة في الخليج العربي، والتي تقدم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من أدوات الفن بأنواعها: من (رسم ونحت وغيرها)، وكذلك على أحدث إصدارات الجوالات، وعلى الشاشات الذكية، كما لديهم أفضل أنواع اللابتوبات، والأيباد، والإكسسوارات الخاصة بهم، وسوف نقدم لكم اليوم أفضل وآخر عروضهم على الجوالات والشاشات الذكية من خلال موقعنا (ثقفني)، والذي يقدم يومياً جديد العروض في الوطن العربي، وإليكم التفاصيل:

عروض جرير Garir على الشاشات والجوالات الحديثة

يوفر لدى جميع فروع جرير Garir بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على أسعار الجوالات والشاشات الذكية بالإصدارات الحديثة، ومنها: خصم خاص على سعر شاشة إل جي LG 65 بوصة بتقنية البانوراما، وتقنية HDLD، كما يتوفر أيضاً عرض خاص منهم على سعر هايستيس A7100FS 65بوصة بدقة 4K الترا دي اتش دي دي ال.

خصومات مكتبة جرير لفترة محدودة Garir

يتوفر أيضاً بمكتبات جرير بالمملكة أقوى الخصومات على: أسعار سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة 256 جيجابايت برونزي اللون بخصم 23%، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على أسعار شاشات ال جي 55 بوصة بدقة ال 4K ألترا وخصم 38%، وكذلك الخصم الخاص منهم على سعر جوال سامسونج جالكسي Sumsung Galaxy زد فولد بسعة 256 جيجابايت أسود اللون، من الجيل الخامس للجوالات، وعلى هاير شاشة ذكية 55 بوصة U6900 بتقنية HDDLID وخصم 46%، كما لديهم خصومات مميزة على سعر تيلوجامز لجيون فون دول سعة 256 جيجابايت باللون الأزرق بلازينغ، وأيضاً خصم يصل إلى 46% على هاير 58 بوصة بدقة 4K.

عروض مكتبات جرير الأسبوعية وخصومات مميزة

خصومات مميزة أخرى يوفرها جرير لجميع عملاؤه القدامى والجدد، ومنها: خصم خاص على سعر ريزر بليد كمبيوتر محمول للألعاب، 17 بلوحة مفاتيح انجليزية، وكذلك يتوفر تخفيض آخر على سعر سامسونج جالكسي اس 21 الترا سعة 256 جيجابايت أسود فانتوم، ولديهم أيضاً أقوى الخصومات على أسعار هاير H50k6UG 50بوصة دقة 4K بخصم 37%.