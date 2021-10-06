شوف عروض العثيم ماركت الجديدة فرع حي العمرة تخفيضات قوية بمناسبة الافتتاح

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عمر شويل - جدة عروض العثيم ماركت الجديدة والتخفيضات القوية لكافة السلع داخل فرع حي العمرة الجديد . ذلك بمناسبة الافتتاح اليوم تم عمل عروض أسواق العثيم بتخفيضات أقوي من كافة الفروع علي مستوي السعودية . كذلك تشمل عروض العثيم الإلكترونية علي كافة الأجهزة الكهربائية والمنزلية تخفيض لم يسبق له مثيل . كما أن عروض العثيم الأسبوعية التي تعود عليها كافة مواطني السعودية . ومن خلال صفحة فيسبوك الرسمية لأسواق العثيم . أعلنت بأن عروض العثيم السعودية هناك الكثير من السلع التي يتم شراؤها بعرض شراء قطعة والأخري مجاناً . أما في عروض العثيم اليوم للافتتاح الجديد بحي العمرة نتعرف علي التخفيضات القوية . في المقال لكافة الأقسام المختلفة للسلع .

عروض العثيم ماركت الجديدة في فرع حي العمرة الجديد

تشمل عروض العثيم ماركت الجديدة في حي العمرة الجديد يشمل العديد من الأقسام المختلفة . وفيما يخص أول قسم للتخفيضات هو قسم المواد الغذائية ونتعرف علي عروض العثيم كما يلي :-

عرض العثيم علي كيلو الطماطم المحمي بسعر 5.95 ريال سعودي . كذلك حرص العثيم علي تخفيض سعر كيلو برتقال أبو صرة 3.95 ريال سعودي . كما تم تخفيض ربطة الكرواسون 5 قطعة بجانب قطعة مجاناً بسعر 4.95 ريال سعودي . تخفيض السعر علي زود معمول بالتمر العلبة 10 ريال سعودي بدلاً من 14.95 . حيث شملت التخفيضات أيضاً علبة بسكوت شاي أولكر 10.50 ريال بدلاً من 13.25 .

تخفيضات عبد الله العثيم السعودية اليوم بالفرع الجديد

تنوعت تخفيضات العثيم أيضاً لتشمل العديد من الأقسام المتعددة داخل الفرع الجديد . تلك العروض شملت قسم المنظفات بكامل الأنواع المستخدمة داخل المنزل السعودي . ونتعرف علي تفاصيل قسم المنظفات كالآتي :-

عروض العثيم ماركت الجديدة علي جل حمام لوكس 700 مل بسعر 22.95 بدلاً من 48.95 ريال سعودي .

علي جل حمام لوكس 700 مل بسعر 22.95 بدلاً من 48.95 ريال سعودي . كذلك حرصت أسواق العثيم علي تخفيض سعر ملين الملابس كومفورت 4 لتر بسعر 19.95 بدلاً من 35.75 .

كما تم تخفيض جل برسيل الغسيل للغسالات الأوتوماتيكي 2 حبة حجم 950 مل بسعر 15.95 بدلاً من 24.50 .

شملت أيضاً التخفيضات في عروض أسواق العثيم مطهر ومنظف جيتو 3 لتر بسعر9.95 بدلاً من 19.95 ريال .

مطهر ومنظف جيتو 3 لتر بسعر9.95 بدلاً من 19.95 ريال . كذلك شملت العروض أيضاً شامبو صان سيلك 400 مل بسعر 9.95 بدلاً من 18.95 ريال سعودي .

عروض العثيم السعودية بفرع حي العمرة الجديد علي سلع متنوعة

التخفيضات القوية بالافتتاح الجديد . شملت سلع غذائية متنوعة وتخفيض أسعارها بشكل كبير عن ما هو معتاد من ذي قبل . تلك التخفيضات من أسواق العثيم تعددت أصنافها وشملت أعداد كبيرة نستعرض منها البعض فيما يلي :-

التخفيضات القوية علي ألبان المراعي بأحجامها المختلفة وسعر العبوة 1800 جرام 39.95 ريال بدلاً من 67.95 . كذلك شملت العروض لحليب المراعي تخفيضات علي أحجام 450 مل مع زيادة العبوة 25% حليب أكثر . تخفيض عسل الشفاء الطبيعي وزن 1 كيلو بسعر 39.95 ريال بدلاً من 69.95 . كما شملت عروض أسواق العثيم تخفيض سعر تونة هناء وزن 185 جرام عدد 3 قطعة بسعر 9.95 بدلاً من 17.25 . شملت التخفيات ربطة المناديل SOFTY عدد 80 منديل 5+1 بسعر 6.95 بدلاً من 12.50 ريال سعودي . كذلك حرصت أسواق العثيم بالسعودية علي تخفيض سعر شاي ليبتون عدد 100 قطعة بسعر 5.95 بدلاً من 18.95 .

عروض العثيم اليوم في الافتتاح الجديد بحي العمرة علي قسم اللحوم

تخفيضات أسواق العثيم في أفتتاح الفرع رقم 262 بحي العمرة . شملت التخفيضات قسم اللحوم لأنواع مختلفة من لحوم العجول سواء كانت لحوم بالعظام . أو كانت لحوم بدون عظام بجانب أيضاً لوم الأغنام المتنوعة في العثيم . وفيما يخص الأسعار نتعرف عليها كالآتي

تخفيض سعر كيلو لحم الغنم النعيمي بالعظام بسعر تكلفته 59 ريال سعودي .

كذلك شملت تخفيضات العثيم كيلو لحم العجل البلدي بدون عظام بسعر 34 ريال سعودي .

كما شملت عروض أسواق العثيم تخفيض سعر كيلو لحم العجل البلدي بالعظام بسعر تكلفته 28 ريال سعودي .

تخفيض سعر كيلو لحم العجل البلدي بالعظام بسعر تكلفته 28 ريال سعودي . وأيضاً هناك العديد من تخفيضات أسعار اللحوم المتنوعة داخل أسواق العثيم وفرعها الجديد بحي العمرة .

عروض العثيم ماركت الجديدة بمناسبة أفتتاح فرع حي العمرة ليصل عدد فروع العثيم 262 فرع . وبمناسبة ذلك تم تخفيض العديد من السلع المتنوعة في فرع حي العمرة الجديد . والتي أشرنا لها في المقال لأكثر من قسم سواء المواد الغذائية أو المنظفات أو اللحوم .