- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ماركت الجديدة فرع حي العمرة تخفيضات قوية بمناسبة الافتتاح في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم ماركت الجديدة والتخفيضات القوية لكافة السلع داخل فرع حي العمرة الجديد . ذلك بمناسبة الافتتاح اليوم تم عمل عروض أسواق العثيم بتخفيضات أقوي من كافة الفروع علي مستوي السعودية . كذلك تشمل عروض العثيم الإلكترونية علي كافة الأجهزة الكهربائية والمنزلية تخفيض لم يسبق له مثيل . كما أن عروض العثيم الأسبوعية التي تعود عليها كافة مواطني السعودية . ومن خلال صفحة فيسبوك الرسمية لأسواق العثيم . أعلنت بأن عروض العثيم السعودية هناك الكثير من السلع التي يتم شراؤها بعرض شراء قطعة والأخري مجاناً . أما في عروض العثيم اليوم للافتتاح الجديد بحي العمرة نتعرف علي التخفيضات القوية . في المقال لكافة الأقسام المختلفة للسلع .
عروض العثيم ماركت الجديدة في فرع حي العمرة الجديد
تشمل عروض العثيم ماركت الجديدة في حي العمرة الجديد يشمل العديد من الأقسام المختلفة . وفيما يخص أول قسم للتخفيضات هو قسم المواد الغذائية ونتعرف علي عروض العثيم كما يلي :-
- عرض العثيم علي كيلو الطماطم المحمي بسعر 5.95 ريال سعودي .
- كذلك حرص العثيم علي تخفيض سعر كيلو برتقال أبو صرة 3.95 ريال سعودي .
- كما تم تخفيض ربطة الكرواسون 5 قطعة بجانب قطعة مجاناً بسعر 4.95 ريال سعودي .
- تخفيض السعر علي زود معمول بالتمر العلبة 10 ريال سعودي بدلاً من 14.95 .
- حيث شملت التخفيضات أيضاً علبة بسكوت شاي أولكر 10.50 ريال بدلاً من 13.25 .
تخفيضات عبد الله العثيم السعودية اليوم بالفرع الجديد
تنوعت تخفيضات العثيم أيضاً لتشمل العديد من الأقسام المتعددة داخل الفرع الجديد . تلك العروض شملت قسم المنظفات بكامل الأنواع المستخدمة داخل المنزل السعودي . ونتعرف علي تفاصيل قسم المنظفات كالآتي :-
- عروض العثيم ماركت الجديدة علي جل حمام لوكس 700 مل بسعر 22.95 بدلاً من 48.95 ريال سعودي .
- كذلك حرصت أسواق العثيم علي تخفيض سعر ملين الملابس كومفورت 4 لتر بسعر 19.95 بدلاً من 35.75 .
- كما تم تخفيض جل برسيل الغسيل للغسالات الأوتوماتيكي 2 حبة حجم 950 مل بسعر 15.95 بدلاً من 24.50 .
- شملت أيضاً التخفيضات في عروض أسواق العثيم مطهر ومنظف جيتو 3 لتر بسعر9.95 بدلاً من 19.95 ريال .
- كذلك شملت العروض أيضاً شامبو صان سيلك 400 مل بسعر 9.95 بدلاً من 18.95 ريال سعودي .
عروض العثيم السعودية بفرع حي العمرة الجديد علي سلع متنوعة
التخفيضات القوية بالافتتاح الجديد . شملت سلع غذائية متنوعة وتخفيض أسعارها بشكل كبير عن ما هو معتاد من ذي قبل . تلك التخفيضات من أسواق العثيم تعددت أصنافها وشملت أعداد كبيرة نستعرض منها البعض فيما يلي :-
- التخفيضات القوية علي ألبان المراعي بأحجامها المختلفة وسعر العبوة 1800 جرام 39.95 ريال بدلاً من 67.95 .
- كذلك شملت العروض لحليب المراعي تخفيضات علي أحجام 450 مل مع زيادة العبوة 25% حليب أكثر .
- تخفيض عسل الشفاء الطبيعي وزن 1 كيلو بسعر 39.95 ريال بدلاً من 69.95 .
- كما شملت عروض أسواق العثيم تخفيض سعر تونة هناء وزن 185 جرام عدد 3 قطعة بسعر 9.95 بدلاً من 17.25 .
- شملت التخفيات ربطة المناديل SOFTY عدد 80 منديل 5+1 بسعر 6.95 بدلاً من 12.50 ريال سعودي .
- كذلك حرصت أسواق العثيم بالسعودية علي تخفيض سعر شاي ليبتون عدد 100 قطعة بسعر 5.95 بدلاً من 18.95 .
عروض العثيم اليوم في الافتتاح الجديد بحي العمرة علي قسم اللحوم
تخفيضات أسواق العثيم في أفتتاح الفرع رقم 262 بحي العمرة . شملت التخفيضات قسم اللحوم لأنواع مختلفة من لحوم العجول سواء كانت لحوم بالعظام . أو كانت لحوم بدون عظام بجانب أيضاً لوم الأغنام المتنوعة في العثيم . وفيما يخص الأسعار نتعرف عليها كالآتي
- تخفيض سعر كيلو لحم الغنم النعيمي بالعظام بسعر تكلفته 59 ريال سعودي .
- كذلك شملت تخفيضات العثيم كيلو لحم العجل البلدي بدون عظام بسعر 34 ريال سعودي .
- كما شملت عروض أسواق العثيم تخفيض سعر كيلو لحم العجل البلدي بالعظام بسعر تكلفته 28 ريال سعودي .
- وأيضاً هناك العديد من تخفيضات أسعار اللحوم المتنوعة داخل أسواق العثيم وفرعها الجديد بحي العمرة .
عروض العثيم ماركت الجديدة بمناسبة أفتتاح فرع حي العمرة ليصل عدد فروع العثيم 262 فرع . وبمناسبة ذلك تم تخفيض العديد من السلع المتنوعة في فرع حي العمرة الجديد . والتي أشرنا لها في المقال لأكثر من قسم سواء المواد الغذائية أو المنظفات أو اللحوم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم ماركت الجديدة فرع حي العمرة تخفيضات قوية بمناسبة الافتتاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.