شوف عروض ساكو اليوم على الأثاث ومستلزمات الحدائق بأقوى تخفيضات ساكو saco لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية اليوم تأتي بخصومات ليس لها حدود على جميع مستلزمات المنزل، وبشكلٍ خاص على الأثاث ومستلزمات الحدائق بأسعار رائعة، كما توفر تشكيلة كبيرة من الأشكال والأحجام المختلفة للأثاث العصري المتميز، مع توفير خدمة التقسيط والتوصيل المجاني؛ حتى لا تقلق بشأن النقل، لذا تمتعوا بإقتناء جلسات خارجية ساكو، أثاث منزلي أنيق، طقم كنب استرخاء ساكو، وكذلك دفايات لوضعها في الحديقة بأفضل سعر ولفترة محدودة.

عروض ساكو اليوم

داخل قائمة عروض ساكو تجد العديد من أنواع قطع الأثاث الضرورية، ولكن أكثرها اختلافًا هى أطقم كراسي الاسترخاء اليدوي منها والاوتوماتيك، فنجد طقم مقاعد استرخاء يدوي مكون من ٦ مقاعد لتكفي ٦ أشخاص، وهى عبارة عن كنبة بثلاث مقاعد، ومقعد ثنائي بالإضافة إلى مقعد فردي، يأتي الطقم بجودة عالية وتصميم مميز يجمع بين الحداثة والاسترخاء، فهو مصنوع من خشب رقائقي ونسيج، بالإضافة إلى فوم طري للتنجيد.

طقم استرخاء يدوي 6 مقاعد، باللون الرمادي، بسعر 4799 ريال سعودي بدلاً من 5599 ريال سعودي.

طقم استرخاء بزاوية مع وحدة تحكم، باللون الأسود، بسعر 3999 ريال سعودي بدلاً من 4599 ريال سعودي.

ساكو جلسات خارجية

لتحصل على كامل المتعة من جلسة الحديقة يجب أن تختار أطقم الجلوس المناسبة، ولذلك يوفر لك ساكو السعودية أطقم مميزة بأسعار خيالية، مثل طقم الجلوس من الروتان المصنوع من هيكل الومنيوم متين والخوص لقوة تحمل أكبر، الطقم يكفي حتى 9 أشخاص، فهو مكون من عدد 3 أريكة مريحة وعدد 2 كرسي مربع بدون مسند، هذا بالإضافة إلى طاولة مستطيلة بأبعاد جانبية 66x80x140 سم، الطقم متوفر في فروع ساكو السعودية باللون البيچ فقط، ولفترة محدودة حتى يوم السبت 10 ربيع الأول الموافق 16 أكتوبر 2021.

طقم جلوس حديقة 9 اشخاص مع طاولة مستطيلة، بسعر 4999 ريال سعودي بدلاً من 6199 ريال سعودي.

طقم جلوس حديقة يكفي 5 اشخاص مع طاولة، إطار معدني وهيكل من الخوص، بسعر 3799 ريال سعودي بدلاً من 4499 ريال سعودي.

عروض ساكو السعودية

مع دخول فصل الشتاء أصبح اقتناء الدفايات أمر ضروري، لذا توفر عروض ساكو اليوم نوعي المدافئ الحطب والغاز، وأكثرها طلبًا مدفأة الحطب ذات القاعدة المستديرة، وذلك لشكلها الأنيق ومتانتها العالية، فهى مكونة من قاعدة حجرية صب متينه مع الفولاذ، تأتي المدفأة بحجم 35 بوصة وطول قطر 89 سم، كما تتميز بأنها سهلة التجميع وبدون استخدام أي أداة.